UU.AA. pide a la Xunta un plan que proteja la castaña

Unións Agrarias (UU.AA.) reclama a la Xunta de Galicia que impulse un plan que proteja la producción de castaña ante la situación "crítica" en los soutos. En un escrito que acaba de remitir a la Consellería do Medio Rural, la organización alerta de que se han encadenado "seis anos de colleitas catastróficas" a causa de "as pragas, a xeada e a seca".

En concreto, UU.AA. menciona "a seca no pasado ano 2022, a antracnosis do castiñeiro en 2021, o impacto da 'avispilla' Dryocosmus en 2020, 2019 e 2018, e a seca e as xeadas en 2017".

Según el responsable de sector forestal de Unións Agrarias, Xacobo Feijoo, ante esa situación es preciso que la Administración dé un paso al frente y ponga en marcha medidas para que "a castaña siga a ser un importante recurso no interior e na montaña, e que Galicia siga a ter unha posición líder na eurorrexión da produción deste froito". Recuerda que en un año normal Galicia producía unas 20.000 toneladas de castaña, "o que supón unha inxección económica duns 30 millóns de euros de valor para as familias desas zonas do rural".

La organización demanda un plan en varias fases que en el largo plazo tiene que desarrollar "novos portaenxertos híbridos que permitan o enxertado seguro do castiñeiro e que sexan resistentes á enfermidade da tinta", además de seguir con la investigación en la propagación vegetativa del castaño. A medio plazo, aboga por aplicar "novas vacinas para o cancro do castiñeiro, adaptadas ás condicións das comarcas produtoras de Galicia, e seleccionar variedades de froito resistentes á seca e ás altas temperaturas".

No obstante, para UU.AA., lo más urgente es diagnosticar las razones de la caída de la producción del presente año en cada comarca, para tener la certeza científica de si el problema "é unha patoloxía fúnxica, unha praga, o déficit hídrico no chan ou unha combinación desas causas". Busca que las autoridades de sanidad vegetal aconsejen a los productores en la toma de medidas inmediatas que reduzcan el futuro impacto o la repetición de los problemas la próxima temporada. Además, ve necesario incorporar el castaño y sus patologías en las alertas fitosanitarias periódicas.