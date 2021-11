UU AA mantendrá "la presión" a empresas que bloquean los precios de la leche

Unións Agrarias (UU AA) mantendrá "la presión" sobre las empresas lácteas "que están manteniendo bloqueada" las posibilidades de subidas del precio de la leche en origen.

Para alcanzar estos objetivos, UU AA anuncia que se movilizará el jueves día 11 delante de la planta de Lactalis, en Vilalba, y el 16 lo hará ante la de Larsa, en Outeiro de Rei, "para denunciar la actitud intolerable de estas empresas que están fomentando bajas en las cotizaciones del precio de la leche a pesar de los brutales costes de producción que están sufriendo las explotaciones", informa en un comunicado.

Para esta organización agraria, "no cabe otra estrategia tras lograr que la distribución incremente el precio de venta al público y que luego esa subida no se traslade a los ganaderos; en este marco no cabe la politización de esta crisis, cuyos culpables son muy concretos, como se pretende desde alguna asociación minoritaria", señala.

Desde UU AA se apunta que "Larsa y Lactalis son las principales instigadoras para forzar a la baja las cotizaciones lácteas a pesar de la gran rentabilidad que están obteniendo tanto por la comercialización de productos industriales".

UU AA indica que, según el Estudio de la cadena de valor de la leche del Ministerio de Agricultura, los ganaderos están pagando un 20,45 % más por la alimentación de las vacas y un 22,45 % más por la energía y el combustible, lo que, explica, da como resultado que si de media este año una granja cobró por el litro de leche 32,73 céntimos "resulta prácticamente imposible poder mantener la actividad".