UU.AA. denuncia retrasos en el pago de los planes de mejora a las explotaciones

Unións Agrarias (UU.AA.) denuncia retrasos en el pago de los planes de mejora a decenas de ganaderías lucenses que adelantaron inversiones que están certificadas desde octubre. La Xunta admite que aún no se hicieron efectivos esos abonos, pero asegura que se debe a que las restricciones por el estado de alarma impidieron realizar los pertinentes controles sobre el terreno. Avanza que se han adoptado medidas para subsanar en breve esta situación.

Según indica Iván Raposo, responsable de la oficina de la UU.AA. en Becerreá, solo en la comarca de Os Ancares hay casi 40 productores afectados. Dice que esta problemática reviste "especial gravidade" porque los ganaderos "adiantaron pagos para tramitacións e licenzas para acollerse aos citados fondos", al haberse comprometido la Xunta a ingresar esas ayudas.

Tras denunciar que aquellas granjas que se acogieron a la línea de subvenciones para la incorporación de jóvenes al sector tampoco recibieron las ayudas que les corresponden, el sindicato agrario afirma no entender "a actitude de bloqueo da Xunta nun momento dramático como o actual".

Raposo hace hincapié en que esos pagos suponen una inyección económica que afecta también a "centros de empresas de servizos e construción radicadas en vilas e cabeceiras de comarca para as que as obras nas granxas son un dos seus principais motores de aceleración da súa actividade".

UU.AA. cifra en 150.000 euros la inversión media por explotación y resalta que "por cada tres euros públicos, os gandeiros teñen que poñer sete a maiores. Ademais, deses tres euros da Xunta, o 75% proceden de fondos europeos".

Ante estas críticas, la Xunta replicó que en breve saldrá en el DOG una orden de la Consellería do Medio Rural para agilizar los pagos pendientes de diversas líneas de ayudas, aunque matizó que esa demora se debe a que hasta ahora, por las restricciones del estado de alarma, no se pudieron realizar las pertinentes inspecciones sobre el terreno. No obstante, las mismas fuentes aclararon que se van a establecer una serie de medidas alternativas que posibilitarán el pago de dichas subvenciones, para apoyar al sector primario.