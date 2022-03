Unións Agrarias: "Hay que salir al rescate de las explotaciones agroganaderas"

El sindicato Unións Agrarias (UU AA) avisa de que "hay que salir al rescate de las explotaciones agroganaderas" de forma inmediata, porque los costes de producción se han disparado, en parte como consecuencia de la guerra de Ucrania, y "si no buscan soluciones en los próximos días", dentro de algunas semanas ya puede ser tarde.

En declaraciones a Efe, Roberto García reconoció que "trasladar a los precios" de los productos agroganaderos esa subida "es mucho más lento de lo que se pensaba", porque se está produciendo "un incumplimiento de la Ley de Cadena" sin que se produzcan "sanciones" por parte de la Administración.

"Es un problema que hay que solucionar", dijo el líder sindical, pero "eso llevará su tiempo" y las granjas no pueden esperar. Se hace necesaria "una inyección económica pública", de urgencia, que permita salvar a aquellas explotaciones que están pasando por un momento de extrema dificultad.

En ese sentido, recordó que una empresa "puede mandar al paro a sus trabajadores" si en este momento no le resulta rentable la producción y "luego reincorporarlos para reanudar su actividad".

Eso no sucede en el sector primario, porque "las granjas no pueden parar en ningún momento su actividad", sean cuales sean los costes de producción, y "si cierran sus puertas ya no vuelven a abrir".

A la subida de los combustibles y de las materias primas que se emplean para la alimentación del ganado, se sumará ahora el incremento de abonos, fertilizantes y también del precio de materiales como "los plásticos", que son derivados del petróleo.

"La falta de liquidez está llevando a muchas explotaciones a reducir la inversión en el abonado, lo que va a suponer una caída en la producción de forrajes", aclaró, que "sumada al incremento de precio de los piensos" puede condicionar mucho la viabilidad de las granjas.

"Si no se buscan soluciones en los próximos días", lamentó, dentro de alguna semana podría ser tarde.

Las 33.377 explotaciones agrícolas gallegas producen más de 20 millones de toneladas de purines al año, según ha detallado este jueves el director xeral de Ganadería, Agricultura e Industrias Agroalimentarias, José Balseiros.



Así lo ha señalado en respuesta a una pregunta formulada por el diputado del PSdeG Pablo Arangüena en la Comisión de Ordenación Territorial, Obras Públicas, Medio Ambiente e Servizos de la Cámara gallega.



En su intervención, ha detallado que, por tipología, las 969 granjas del sector avícola producen un total de 484.307 toneladas al año; las 1.133 explotaciones de porcino, un 3,1 millones de toneladas; y las 31.548 granjas de vacuno, unas 16,4 toneladas.



Sobre estos purines, ha precisado que, la mayor parte son aplicados como fertilizantes. Además, sobre los que no pueden ser destinados a este fin, ha detallado que, a través de gestores autorizados se están tratando anualmente "algo más de 322.000 toneladas".



A ello, conforme ha señalado, se suman otros procedimientos, como los empleados por algunas explotaciones agrícolas que queman estos residuos para convertirlos en vapor para plantas. "Además, hay siete plantas autorizadas para compostaje y cinco para obtener fertilizantes".



En su intervención, además, ha defendido el uso de los purines para la fertilización de los campos por el "ahorro económico" que supone para las explotaciones, entre otra cuestiones, como la menor contaminación que productos químicos.



Por último, ha sostenido que, en los últimos años, de 697 controles en explotaciones, solo se detectó un incumplimiento.



CRÍTICAS DEL PSDEG. En la comisión, el diputado socialista Pablo Arangüena ha denunciado que "la mayor parte de los purines no tratados adecuadamente acaban contaminando zonas de consumo de agua" como el embalse de As Conchas en la comarca de Xinzo de Limia.



Ante ello, ha cuestionado a la Xunta sobre las medidas que llevará a cabo para evitar que estos residuos se conviertan en un problema al medio ambiente. Además, también ha preguntado por los controles que se realizan en las granjas para evitar casos como el de la granja que derramó 200.000 litros de purines al río Tambre.