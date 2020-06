Unións Agrarias tramita 2.000 denuncias por el pacto de precios del cártel lácteo

Unións Agrarias tramita reclamaciones de 2.000 ganaderos de Galicia y Castilla León afectados por el pacto de precios del cártel lácteo. Félix Porto, asesor jurídico del sindicato, señaló que los productores tienen de plazo para reclamar hasta el 11 de julio. Aunque es posible que se prorrogue el plazo hasta septiembre, debido al estado de alarma, UU.AA. opta por presentar los expedientes antes de esa fecha "cando se cumpre o prazo dun ano desde o fallo da CMNC para evitar calquera posible prescripción".

Este sindicato denunció en 2011 ante la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia (CMNC) el pacto de precios de ocho industrias lácteas y dos asociaciones. La CMNC falló a su favor en 2019 y condenó a las lácteas al pago de una multa de 80,2 millones de euros por los pactos de precios entre los años 2000 y 2013 en España.

Los ganaderos percibieron alrededor de un 10% menos del precio, unos tres céntimos por litro, que intentarán recuperar con demandas individuales. "A esta cantidade hai que sumarlle os intereses xerados durante este tempo", precisó Porto.

Las demandas se resolverán cuando la Audiencia Nacional emita una sentencia definitiva al recurso presentado por seis de las ocho lácteas encausadas. Este fallo fijará la cantidad a percibir por los ganaderos.

Las reclamaciones no tendrán coste inicial para los afectados. UU.AA. "só cobrará un 10% aos afiliados e un 20% a quenes non o son, unha vez que ingresen as indemnizacións", dijo Porto.