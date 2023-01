Un sueño cumplido

"Ninguno de los dos veníamos de familias con tradición ganadera y los dos procedíamos de pequeñas ciudades, él de Ponferrada y yo de Ferrol. Se puede decir que éramos más bien urbanitas", reconoce Erica Varela Fontes. Sin embargo, esta joven gestiona junto a su pareja, José Núñez Carballo, Ganadería A Carballosa, un sueño que empezó a fraguarse en 2011 —cuando alquilaron una casa con cuadras y varias fincas en Castro de Rei— y que hoy continúa creciendo, con unas 200 cabezas de ganado, "de razas autóctonas, principalmente, vaca cachena y limiana, así como ovella galega", cuya producción venden prácticamente en su totalidad.

"Nosotros partimos de cero y en mi casa no teníamos ni perro", continúa Erica, cuya vida cambió cuando empezó sus estudios en la facultad de Veterinaria de Lugo, donde conoció a José, quien la acabó haciendo partícipe de su sueño de crear una explotación ganadera.

Mientras que la aspiración vital de muchos jóvenes de su edad —cuando se conocieron él tenía 19 y ella 21— suele ser un cómodo trabajo, con sueldo fijo y horarios bien delimitados, ellos empezaron a dar pasos para materializar su sueño, porque, al fin y al cabo, si algo los unía era ese amor por los animales y la naturaleza. Unos valores que, sin duda, también han marcado el modo de gestionar su ganadería a lo largo de sus ya más de diez años de vida.

Pero a pesar de ir a contracorriente de la mayoría de su generación, Erica no quiere que nadie defina su proyecto como de locura. "Esto no fue un arrebato, ni nada de eso. Estábamos muy convencidos, al principio no teníamos ni un tractor, trabajábamos 16 o 17 horas y reinvertíamos hasta el último euro", admite, aunque reconoce que sin el apoyo familiar y un cierto colchón económico inicial materializar un proyecto de este tipo no es factible.

"También tuvimos mucha suerte con los vecinos y la gente de alrededor", afirma Erica.

Traslado a Pedrafita

En 2013, la ganadería —que en estos momentos está en periodo de conversión a ecológica— se trasladó a Pedrafita, donde nació José, aunque de muy pequeño se había ido a vivir a Ponferrada junto a sus padres. Allí, entre algunas fincas de sus abuelos y otras que fueron alquilando tanto en este municipio como en otros limítrofes, gestionan hoy unas 100 hectáreas de terreno destinadas básicamente a la cría de vacas de raza cachena y limiana, así como de ovella galega.

El bienestar animal es la seña de identidad de esta ganadería de Pedrafita, cuyas reses viven sueltas en contacto con la naturaleza

"Nosotros apostamos por un tipo de ganadería en extensivo y con el bienestar animal como seña de identidad, pero respetando los tiempos y las formas de la naturaleza", explica Erica.

De este modo, los animales viven fuera, en contacto directo con la naturaleza, en fincas "en las que lo único que hacemos es cerrarlas para aumentar su seguridad frente a depredadores y facilitarles refugios para protegerse de la climatología", explica Erica, quien afirma que para ella el bienestar radica no en humanizar al animal, "sino en tenerlo libre de hambre, sed o desnutrición; libre de incomodidades físicas o térmicas; libre de dolor, y sobre todo permitirle mantener las conductas y comportamientos propios de su especie".

Con estas premisas, la pareja tiene claro que de lo que se trata "no es vivir del animal, sino convivir con él, porque con este tipo de explotación se contribuye también al mantenimiento del monte y a la prevención de incendios forestales, ya que es el propio ganado el que actúa como desbrozadora natural".

Comercialización

Ganadería A Carballosa se mantiene también muy activa en redes sociales, "porque ni la gestión del ganado se puede hacer como hace un siglo, ni los canales de venta son los mismos", afirman.

Precisamente, es a través de redes sociales por donde reciben buena parte de sus pedidos, muchos de los cuales se van a Ponferrada, Barcelona, Málaga o diversos puntos de Galicia. "Lo que no vendemos es a la industria, sino que apostamos por otras vías, basadas en el comercio de cercanía y a particulares". Así, además de la venta de carne de sus vacas y ovejas, también comercializan pollos, conejos, huevo o miel. Eso sí, manteniéndose siempre fieles a su filosofía de amor por lo natural.

Otra finca de 30 hectáreas en Friol

En marzo de este año, Ganadería A Carballosa alquiló una finca de unas 30 hectáreas en Friol, para la cría básicamente de ovella galega y vaca limiana.

Además, la pareja gestiona desde 2016 el albergue Linar do Rei, en el núcleo de Liñares (Pedrafita), en pleno Camino Francés, y José también da clases de hípica en un centro ecuestre en Lugo.

La pareja disfruta de su trabajo en el medio rural, donde crían a su hija de cuatro años. "Para mi es un privilegio que la niña pueda crecer en contacto directo con la naturaleza, pero sin que eso le haga renunciar a pasar una tarde con su abuela en un centro comercial", explica Erica.