El último 'brindeiro' de la montaña ya tiene estatua

La parroquia de Louzarela, en Pedrafita do Cebreiro, acogió el viernes un emotivo acto de homenaje al nonagenario Antonio Río Montero, el último brindeiro de la zona de la montaña. Más de 80 personas, entre amigos, familiares y vecinos, asistieron a este evento, en el que se descubrió una escultura de granito hecha a imagen real de este experto del verso.

El monumento, elaborado por un escultor pontevedrés, se ubicó al lado de la casa de Antonio Río, más conocido por todos como O Ribeira de Louzarela. El brindeiro se mostró muy emocionado por este reconocimiento. "Estou moi contento, levo toda a vida dedicándome a isto e amenizando as vodas e festas da contorna e agradezo moito que se me recoñezan a labor feita", precisó el hombre. Recordó sus comienzos en este oficio, cuando era adolescente. "Tiña 13 ou 14 anos cando empecei. Foi algo casual e innato que ninguén me aprendeu; de feito, na casa eramos varios irmáns e só eu me dediquei a isto", añadió.

Río lamentó que el oficio se vaya a perder por la falta de relevo generacional. "Antes era unha profesión que tiña moitos seguidores, era como ter un título dedicarse a isto. Agora os máis novos xa non queren seguir e é unha pena", indicó el brindeiro, quien con sus 92 años nunca ha dejado el oficio. "Ser brindeiro foi algo que naceu comigo e comigo morrerá", sentenció.

JORNADA DE CELEBRACIÓN. La jornada, organizada por la asociación Amigos do Filandón, arrancó sobre las 13.00 horas con una misa solemne en la que Antonio Río deleitó a los asistentes con sus versos. El toque musical lo pusieron los gaiteiros de Romeor, de O Courel. A continuación se procedió a descubrir la escultura, que fue bendecida por el párroco.

La estatua de Antonio Río contaba de un pedestal con una inscripción en verso compuesta por él mismo sobre la profesión de brindeiro. Para finalizar el homenaje se celebró una comida de confraternidad en una casa rural de la zona que se prolongó hasta última hora de la tarde. El ágape estuvo amenizado por la actuación improvisada de Antonio Río, que deleitó a los asistentes con su arte. El alcalde de Pedrafita, José Luis Raposo, también asistió al acto y agradeció a Antonio Río su labor como brindeiro.