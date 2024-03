As últimas pitas do galiñeiro?

As cifras falan por si soas. Manuel Calvo preside a recentemente creada Asociación de Tendas Agrarias (Atiga) e na súa, no municipio coruñés de Santa Comba, vívense con preocupación. Hai un ano, na primeira semana de marzo, no comezo da tempada de venda, vendera 100 galiñas e 204 pitos. Este ano, 14 e 12 respectivamente. A súa situación pode extrapolarse a toda Galicia, onde a asociación estima que descendeu nun 70% a venda destes animais para o autoconsumo. "Serán as últimas pitas libres, estas do ano 2023?", pregúntase Calvo.

O declive débese a entrada en vigor, neste pasado mes de xaneiro, do Real Decreto do 27 de xullo de 2021, unha normativa estatal que obriga a inscribir no rexistro xeral de explotacións gandeiras os currais de autoconsumo, os establecidos para un máximo de 30 galiñas de posta de ovos e 50 polos de engorde, sempre que sexan para o autoconsumo. Tampouco hai un mínimo, o que quere dicir que un só poliño do día require dispor dese certificado, só unha única galiña esixe darse de alta no Rexistro de explotacións de Galicia (Reaga). Sen ese código, unha tenda xa non ten permitido vender estes animais e as multas, neste sentido, poden chegar aos 6.000 euros.

Que implica este trámite? Dende a oficina agraria comarcal de Becerreá, onde se inscribiron dende que se publicou a norma 244 galiñeiros de toda a comarca ancaresa -preto de dez nesta última semana-, comentan que o trámite leva uns dez minutos, e que tamén se pode facer por internet. Non implica nada máis ca unha inscrición no rexistro; isto é, non trae consigo a obriga de cumprir uns requisitos determinados do galiñeiro, nin abre a porta á realización de rexistros sanitarios. Porén, quen manteña un galiñeiro sen rexistrar exponse a unha multa de 600 euros, como mínimo.

Un simple trámite?

Ora ben, se o trámite tan sinxelo está traducíndose nun declive tan grande de pitos e pitas para autoconsumo, se cadra é que, como alertan distintos colectivos, non é tan doado.

Por unha banda, paira un certo medo fronte a unha Administración que cada vez dá pasos máis próximos á propia casa, pero que, sen embargo, é a primeira para moitos en erixir muros de falta de información ou accesibilidade. O responsable de desenvolvemento rural de Unións Agrarias, Jacobo Feijoo, non ve este medo tan inxustificado. "En realidade, se ben dar de alta o galiñeiro non trae consigo ningunha obriga nin inspección, o certo é que dispor dun Rega si que podería abrir a posibilidade dos rexistros sanitarios", comenta.

Neste sentido, para Feijoo, trátase dun movemento máis da deriva de control acentuada pola pandemia. Porén, moitos se cuestionan se este nivel de control é necesario, mesmo no hipotético caso dunha gripe aviar, por exemplo. "Por que este control para os veciños, e tan pouco para as grandes empresas?", pregúntanse dende o sindicato. "Non foron acaso os efectos devastadores da pandemia moito menores no rural e neste tipo de produción?", engaden.

Unha das tendas que se integraron en Atiga, do Incio, explica que, dende comezos dos anos 2000, xa se esixía a estes negocios ter un rexistro de movementos no que, ademais da procedencia dos animais, ou da data de venda, xa se incluía tamén o contacto da persoa que os mercaba, o seu DNI e o lugar da parroquia de destino dese polo ou desa pita. "Isto xa desanimou a moita xente, pero o de agora xa non ten sentido", destacan neste comercio do Incio.

Por outro lado, realmente é tan doado un trámite? Se pensamos que hai veciños que non teñen outra maneira de ir ao médico que non sexa a de pagar un taxi, "é realmente doado para alguén da parroquia de Rao ir a Becerreá?", pregunta Verónica Marcos, presidenta de Fademur. "É posible facer este trámite, que implica xeolocalizar o galiñeiro, sen un manexo da tecnoloxía?", engade. Nalgúns casos, si. Noutros, non.

Ademais, colectivos e sindicatos lamentan que a norma sexa idéntica para cada lugar do Estado, pese ás diferenzas tan grandes que existen entre Galicia e Almería, por exemplo. Nese sentido, a Xunta canalizou ata 40 alegacións técnicas ao Real Decreto, que foron todas desestimadas.

Dende Unións Agrarias calculan que en Galicia hai preto de 200.000 currais familiares, dos que se foron rexistrando nos últimos tempos, segundo cifras proporcionadas onte pola Consellería do Medio Rural, un total de 42.463. Este animal asentouse como animal doméstico na romanización, e dende entón forma parte da vida das casas galegas, coma outros animais -o porco ou as ovellas- aos que tamén a burocracia foi desprazando do espazo doméstico, e do autoconsumo. "Agora son os polos e as pitas, e dentro de pouco semella que se van meter tamén nas hortas, en cantas hectáreas poderemos ou non cultivar, ou en que podemos plantar e que non", comenta Jacobo Feijoo. "No fondo, isto é un golpe ao autoconsumo, á autonomía alimentaria", destaca.

Neste contexto, veciños e entidades piden que se adapte a normativa aos usos do país, ou que se informe algo máis sobre a mesma e as consecuencias que pode ter. A plataforma Galicia Baleira reclamou onte mesmo que se contemple un mínimo de animais que non se teñan que rexistrar. O Concello de Bóveda foi o primeiro en Galicia en se ofrecer para realizar os trámites para os veciños, e que non se acabe coa produción tradicional de autoconsumo, para que estas pitas non sexan as últimas pitas ceibes dos galiñeiros galegos.

En números | 42.463 galiñeiros inscritos

O número de galiñeiros rexistrados en Galicia no Rexistro de Explotacións de Galicia (Reaga) era onte de 42.463, un número que medrou en varios milleiros con respecto a un mes de marzo que comezou cun total de 35.100 inscritos.



A provincia de Lugo está á cola, con 6.025 inscricións. Séguelle Pontevedra, con 7.846; Ourense, con 9.479, e a provincia con máis galiñeiros no rexistro é A Coruña, con 19.113. Para interpretar estes datos tamén cómpre destacar que nas zonas máis frías aínda non comezou a campaña de reposición que xa está asentada nos lugares máis temperados.

POR COMARCAS. Na mesma provincia de Lugo tamén hai grandes diferenzas dunha comarca a outra. Así, as que contan con máis rexistros son a Terra Chá e Chantada, con 1.343 e 1.007 galiñeiros, fronte ás comarcas de Quiroga, con 69; Meira, con 111; A Ulloa, con 149, A Mariña Oriental, con 154, ou Os Ancares, con 244.