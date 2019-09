La UGT-FICA-Galicia le ha solicitado este viernes al Ministerio del Interior que asuma el pago de los salarios de los trabajadores de mantenimiento de las prisiones de Bonxe, Monterroso y Pereiro de Aguiar, dado que los empleados de la concesionaria —la empresa Landín— llevan tres meses sin cobrar y tampoco han percibido la paga extra que les correspondía en este período.

Según informó el sindicato, "la previsión" es que no perciban tampoco el salario correspondiente al mes de septiembre, porque "así lo anunció la empresa Landín, que tiene la concesión de este servicio y de otras dos prisiones en Andalucía, que están en la misma situación". Por ello, la central sindical se ha visto obligada a denunciar la situación de los trabajadores ante la Justicia, pero "en los actos de conciliación" no se presentó "ni la empresa ni el Ministerio del Interior", que también "ha sido denunciado", porque la UGT entiende que "es responsable de esos trabajadores".

El sindicato recuerda que ya se puso "en contacto con el delegado del Gobierno en Galicia", Javier Losada, hace "quince días", pero de momento no ha recibido "una respuesta al problema". Se trata de un problema "que ya no es solo económico", añade, sino "también de seguridad", porque en algunos casos "tienen que ser los propios centros los que se hagan cargo de los gastos de material que debería asumir la empresa". "Se dan casos de celdas que se bloquean o cámaras de seguridad que dejan de funcionar", pero la concesionaria "no quiere asumir esos arreglos", con "el riesgo que acarrea esa situación", insiste la UGT.

Por ello, insta al Ministerio a que "interceda y asuma esos salarios", porque si tarda "dos meses en rescindir el contrato y otros cuatro en convocar el concurso", los trabajadores podría estar "diez meses sin cobrar". Si no hay una solución, UGT-FICA-Galicia "no descarta movilizaciones".