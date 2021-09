Turismo con cinco sentidos

Los sentidos son los grandes protagonistas del tan de moda turismo vivencial. Los entornos masificados y las experiencias enlatadas han perdido tirón y lo que despierta interés en el viajero promedio es empaparse de la cultura e historia del destino elegido. La pandemia y el confinamiento trajeron consigo el anhelo por darle al botón de pausa, desconectar del ritmo frenético de la ciudad y respirar aire puro en un paraje natural. El verano termina, pero septiembre aún tiene mucho que ofrecer de la mano del agroturismo inmersivo lucense.

Rafael Corral, gerente de Abellamoura, en As Pontes, tiene claro que para entender la producción ecológica de miel hay que "palpar y sentir" el producto. Bajo esta premisa acercó el proceso de elaboración de la miel al consumidor, y no de cualquier manera. "Con la experiencia de ser apicultor por un día puedes entender de cerca cómo funciona una colmena, tocando, observando y preguntando lo que quieras", explica Rafael Corral.

En la página web de Abellamoura se puede reservar una de estas jornadas guiadas. Para participar es necesario calzarse las botas, enfundarse el traje de apicultor y echar mano al ahumador ya que "la seguridad es lo primero", en un entorno en el que las abejas –al vivir en total libertad– están "asilvestradas". La experiencia incluye una ruta en todoterreno por la zona para los grupos reducidos y un itinerario de senderismo para aquellos más amplios.

Experimentar con la colmena es, sin duda, la parte favorita de todo aquel que visita el apiario. Rafael Corral explica que no quieren dejar atrás a niños o a personas mayores, por eso Abellamoura cuenta con una "colmena museo". Este invento lo conforman dos cuadros, uno con fotografías de todos los miembros de la colmena y otro con cera real para que "los visitantes puedan apreciar su olor y tacto".

La gente apadrina una colmena y recoge miel

El engranaje y jerarquía del enjambre es tan impresionante que muchos apadrinan una colmena: "Pasa a ser suya, le ponen nombre y vienen a verla cuando quieren. Además, les paso fotos y vídeos mensualmente para que vean su evolución y, al final de cada cosecha, le enviamos un eco envoltorio y hasta dos kilos de nuestra miel", explica.

Las visitas a Abellamoura están abiertas todo el año, pero el gerente del proyecto recomienda hacerlo entre los meses de julio y noviembre, época de mayor actividad apícola. "Aquí tenemos una floración tardía que nos permite seguir cosechando incluso durante las primeras semanas de invierno", apunta Rafael Corral.

TACTO Y OLFATO. Hacer un buen queso es complicado. Disfrutar de la experiencia no tanto. Desde Arqueixal (Palas de Rei) defienden la necesidad de reconectar con el pasado y la tradición gallega a través de la gastronomía y de la participación en la actividad agroganadera. Su servicio se caracteriza por ofrecer una "experiencia de inmersión total" en la que el huésped pasa de ser un mero visitante a "un vecino más de A Ulloa".

El viaje comienza tan pronto la primera pisada entra en contacto con la parroquia. En el ambiente se respira calma, sensación que se mantiene al entrar en el obradoiro. Es como una pausa en el tiempo. Todo sigue igual: las herramientas típicas de tierras gallegas cuelgan de las paredes de piedras gastadas, mermadas por el paso del tiempo. El olor es fuerte, que no desagradable, y parece que la casa sigue ocupada, aunque ahora sean los visitantes los que dan vida al espacio. No hay florituras, solo tradición y pasado. "Para coñecer a cultura dun sitio hai que ver a súa realidade, non un parque temático cheo de figuración", explica Xosé Carreras, coordinador del proyecto.

Una vez hecho el reconocimiento toca aprender la teoría. Para ello, los directores del taller ponen un vídeo antiguo –en blanco y negro– en el que se desgrana la técnica tradicional para elaborar queso. Es importante prestar atención. Escuchar la explicación es fundamental pero también lo es capturar los detalles del entorno, sentir el tacto del cuajo, apreciar el fuerte olor del queso y, por fin, degustar la recompensa "do traballo ben feito, de saber que fixeches algo coas túas propias mans". Veredicto final: es comestible y está bueno.

Os nenos xogan á vez que ven de onde sae o que comen

Los niños son los que más disfrutan, "xogan pero tamén aprenden de onde vén o que levan a boca". Cada vez más madres y padres llevan a sus hijos a destinos como Arqueixal para que estos conozcan las raíces, esas que el éxodo rural de los 60 podó.

Dar forma al producto no es la única manera de zambullirse en el turismo de inmersión. Otra de las opciones que ofrece Arqueixal es "ser pastor por un día", actividad que busca conectar al visitante con el entorno y la tranquilidad característicos de A Ulloa. Lejos de pelear con el ganado, los participantes terminan "pasmando todo o día". Xosé no les culpa, "para iso está, desconectas de tal forma que o único que che queda é observar o gando e ver o tempo pasar". Hay quien se lleva consigo un libro para acompañar la jornada, otros aprovechan para tejer y, los más originales, van a pecho descubierto.

Xosé Carreras asegura que es una experiencia impactante que lleva a "outra dimensión". Un espacio en el que el pie suelta el acelerador, baja el ritmo y "adáptase ao tempo pausado das vacas". Con todo, los pastores también experimentan la sensación de la dura labor de ganadero: "Aínda que poidas descansar tamén tes que estar pendente do gando e acompañalo ás cortes". Los más afortunados tienen la oportunidad de ordeñar a los mamíferos, una tarea para la que se necesita "habilidade e delicadeza".

DE LA HUERTA AL PLATO. Sin rodeos ni intermediarios. Ese es el espíritu del huerto ecológico de Casa de Baixo, a las afueras de Lugo. Esta casa rural no solo ofrece cobijo a sus visitantes, sino también una experiencia de "mercado vivo".

Este encantador enclave en Castro Alfonsín cuenta con una infinidad de espacios a disposición de los visitantes como su huerta ecológica, en la que los dueños llevan trabajando años de una forma "sostenible y evitando el uso de químicos". En esta explotación, los protagonistas son los productos de temporada. La característica que la diferencia de sus competidoras es que es el propio cliente el que recolecta las frutas y verduras fiándose de su instinto y sus sentidos. "La idea es que la gente se sienta como en casa y se sirva todo lo que necesite", comenta Jefferson Pinilla, gerente de Casa de Baixo.

Cultivamos sin químicos, del modo más natural posible

Es ese espíritu hogareño el que llevó a Jefferson a plantear el proyecto como una finca autosuficiente: "Los huéspedes pueden acceder a la huerta, coger todo lo que deseen y más tarde prepararlo en nuestra cocina". El horno de piedra tradicional de la casa, que durante septiembre echa fuego gracias a los packs vivenciales del proyecto, se convierte en el mejor amigo de los amantes de la pizza. Estas aventuras incluyen un taller sobre cómo elaborar pizza en una cocina tradicional, hecha a partir de los productos del invernadero.

Además, durante la estancia se puede disfrutar de los animales que habitan la casa que, lejos de huir de los visitantes, los buscan. Las familias con hijos son las que más disfrutan de este pack, ya que pueden empaparse de la naturaleza que la ciudad les niega mediante la recolección de autocultivo y el cuidado de animales rurales.

DE VENDIMIA. El covid obligó a echar el freno, pero hasta la llegada de la pandemia, una de las experiencias que causaba furor en la Ribeira Sacra era su Viñobús de vendimia. Un autobús acercaba a los visitantes a los bancales, donde pasaban un rato cortando racimos mientras contemplaban un paisaje hermoso y duro a partes iguales. Experimentaban el concepto de la viticultura heroica, esa mezcla de equilibrio y resistencia que supone recoger uva en pendientes del 70% bajo un sol de justicia. Después, se acercaban a una bodega en la que conocían el resto del proceso de entrada de la uva y recuperaban fuerzas con una cata.

El Viñobús ha quedado en suspenso por el covid, pero el reto es recuperarlo en cuanto sea posible. Mientras tanto, las bodegas mantienen sus puertas abiertas para dar a conocer su trabajo y en muchos casos hay alternativas para acercarse al viñedo.

O reto é que a xente saiba que o viño se fai na viña e na adega

Abadía da Cova se ubica en uno de los lugares más emblemáticos de la Ribeira Sacra. Está en O Cabo do Mundo, en O Saviñao, y tiene vistas directas sobre el meandro más fotografiado, el que forma el Miño en la Ribeira Sacra. Esta bodega organiza visitas a sus instalaciones con cata incluida, pero también ofrece experiencias como un paseo entre viñedos.

"O reto da proposta é que a xente saiba que o viño se fai na viña, ademais de na adega", explica Evaristo Rodríguez, uno de los propietarios de la bodega.

"Nos percorridos, o visitante pode coñecer tres das parcelas que se atopan máis próximas á adega. Alí achéganse aos distintos tipos de uva e ás técnicas de cultivo empregadas segundo esas variedades. Falamos da poda en verde e doutras rutinas do coidado da vide, dos beneficios do esfollado...", añade Evaristo Rodríguez.

En las próximas semanas los visitantes también podrán ver a los vendimiadores salpicando el paisaje, porque la idea del paseo es que, además de maravillarse del entorno, el turista se acerque al proceso de elaboración de los vinos y que conozca el trabajo que hay detrás de una copa. "O paseo entre vides compleméntase cun percorrido pola adega e cunha cata, porque todo forma parte do proceso", concluye el viticultor.