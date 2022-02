Veciños de 30 concellos lucenses de menos de 2.000 habitantes terán descontos en buses

Os veciños de 119 concellos de menos de 2.000 habitantes contarán a partir do próximo verán dunha serie de bonificacións como descontos de 50 céntimos en cada viaxe e transbordos gratuítos ao amparo da área de Transporte de Galicia, que a Xunta prevé estender a mediados deste ano aos municipios rurais máis pequenos.

Así o anunciou a conselleira de Infraestruturas e Mobilidade, Ethel Vázquez, durante a súa comparecencia –a petición propia e por solicitude do BNG– para informar o desenvolvemento do plan de transporte de Galicia, posto en marcha no ano 2017.

A responsable de transportes no Executivo galego cualificou de "exitosa" a implantación do plan "a pesar dos presaxios tenebrosos da oposición" que, di Vázquez, "non se cumpriron", o que permitiu dotar "dun transporte por estrada eficaz, competitivo e mellor adaptado ás necesidades da xente".

Tras facer balance achegando cifras sobre a posta en marcha das distintas liñas do plan, a conselleira avanzou que nas próximas semanas sairá a exposición pública o convenio tipo para a adhesión de 119 concellos de menos de 2.000 habitantes á Área de Transporte de Galicia.

Isto, segundo explicou, permitirá aos 150.000 veciños que residen nestes concellos acceder a descontos e bonificacións. A adhesión ao convenio será de forma automática para estes municipios (69 de Ourense, 30 de Lugo, 15 da Coruña e cinco de Pontevedra) e espérase que entre en funcionamento a partir do verán.