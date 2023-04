Tributo multitudinario en Portomarín a esa "auga que arde e quenta o corpo"

Con un recuerdo a su abuelo, "que sempre que viña a Portomarín acababa a comida cunha chispita de augardente no café", la cantante Lucía Pérez pregonó este domingo la 51ª edición de la fiesta dedicada a este licor, que todavía hoy es destilado con mimo por algunos productores locales, "pois a auga que arde, quenta o corpo e anima o espírito", exaltó.

La artista aprovechó parte de su discurso para hacer un alegato en favor de la mujer, "porque estamos na era da muller e, sobre todo, das mulleres galegas", reivindicó. Y así puso como ejemplo a algunas de las que, como ella, habían sido nombradas pocos minutos antes Donas da Serenísima Orde da Alquitara, refiriéndose a Yasmina Pita González como "unha veciña deste pobo que aos seus 26 anos é unha das xuízas máis novas de España"; a Edita Folgueira —que recibió el nombramiento a título póstumo— como una mujer "cuxa historia está moi vinculada á propia augardente, xa que era descendente de artesáns que facían alquitaras no vello pobo no que ela mesma nacera"; y a Cristina Ruiz, "unha muller anónima que durante a pandemia púxose en contacto co Concello para facer máscaras, para acabar fabricando máis de 1.000 que logo doou".

Pablo Rivas destacó la gran cantidad de público asistente y agradeció la colaboración de colectivos "para sacar adiante a cita"

Pero como reconoció al inicio de su intervención, "síntome rara cun micrófono na man e non cantar" y por eso se arrancó a hacerlo hasta en tres ocasiones, hilando así un discurso que fue muy aplaudido entre el numeroso público presente.

Pero si la lectura del pregón fue uno de los actos centrales, el nombramiento de las nuevas Donas e Cabaleiros de la Orde de Alquitara fue otro de los momentos más emotivos y que se inició con un minuto de silencio en recuerdo del exalcalde Aurelio Castro Rodríguez, recientemente fallecido.

Entre los 18 nuevos embajadores, únicamente no pudieron asistir Juan José Alonso Perandones (alcalde de Astorga), Rocío Seijas (regidora de Monterroso) y el actor Sergio Pazos, aunque todos ellos, de uno u otra forma, agradecieron el nombramiento y se comprometieron a "salientar y extender la fama" de la "incomparable y aromática" aguardiente de Portomarín por todo el mundo.

El alcalde de Portomarín, Pablo Rivas mostró su satisfacción por "a gran cantidade de público" que acudió este domingo a la fiesta, sin duda, animada también por el buen tiempo y agradeció la colaboración de colectivos y voluntarios "para sacar adiante esta cita".

Nuevos embajadores de la Orde da Alquitara

Diego Calvo Pouso (vicepresidente de la Xunta de Galicia)

Juan José Alonso Perandones (alcalde de Astorga)

José Luis López López (alcalde de O Páramo)

Cristina Ruiz Gómez (voluntaria)

Tito Rodríguez Arias (gaiteiro)

Marco Valerio Lama del Corral (escritor)

José Luis Sánchez Jato (empresario)

Álvaro José Rodríguez Pérez (empresario)

Miguel Caraduje Somoza (presidente del Círculo de las Artes de Lugo)

Lucía Pérez Vizcaíno (cantante)

Yasmina Pita González (jueza)

Pablo Fernández Ferreyra (presidente del RCN de Ribadeo)

Elisa Carlota Corredera Llauger (presentadora de televisión)

Rocío Seijas Vázquez (alcaldesa de Monterroso)

Manuel Enríquez Villamor (vecino de Portomarín)

Sergio Pazos Huete (actor y reportero)

Diego Gamallo Gómez (abogado del Estado)

Edita Folgueira Somoza (vecina de Portomarín. Nombramiento a título póstumo)