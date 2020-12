Triacastela y Cospeito, únicos concellos de la provincia con incidencia superior a 400

La provincia de Lugo se mantiene sin ningún municipio con una incidencia acumulada superior a los 500 casos por cada 100.000 habitantes. Según los datos ofrecidos este lunes por el Sergas, actualmente los peores datos los registran Triacastela, con una incidencia acumulada de 468, y Cospeito, con 446.

Estos son los dos únicos municipios que superan los 400. Además, hay otros cinco con un umbral por encima de los 250: Vilalba (334), Palas (354), Monterroso (360), Pedrafita (300) y Navia de Suarna (278).

Por otra parte, hay 27 municipios que no cuentan con ningún caso en los últimos 14 días. Son Baralla, Barreiros, Becerreá, Begonte, Cervantes, Folgoso do Courel, A Fonsagrada, Friol, O Incio, Lourenzá, Meira, Mondoñedo, Muras, Negueira de Muñiz, As Nogais, Ourol, Pol, A Pobra do Brollón, Portomarín, Quiroga, Ribas de Sil, Ribeira de Piquín, Riotorto, Samos, Trabada, O Valadouro, O Vicedo.

En cuanto a las ciudades de Galicia, Lugo es la cuarta ciudad con menor incidencia acumulada, con 142. Los peores datos de la comunidad están en Pontevedra, que acumula un índice de 219, mientras que A Coruña cuenta con el grado más bajo, al sumar 120 casos en las últimas dos semanas por cada 100.000 habitantes.