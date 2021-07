Trece centros educativos de Lugo perderán profesores en el curso 2021/2022

Un total de trece centros educativos de la provincia de Lugo tendrá el próximo curso académico, el de 2021/2022, menos profesores que el anterior, según el listado provisional de vacantes. La voz de alarma la dio la dirección del IES Lama das Quendas, uno de los afectados, desde donde dijeron no entender tal recorte.

A juicio de los responsables de este centro chantadés, los doce restantes de Lugo, al igual que ellos, se verán obligados a realizar recortes en la oferta educativa, como en los módulos de educación secundaria de adultos o en el programa Cuale de formación complementaria de lenguas extranjeras, entre otras disciplinas académicas.

En el listado de centros afectados por la reducción de plantilla aparecen los colegios de educación infantil y primaria de Castroverde, que pierde dos profesores; y el Virxe do Monte de Cospeito, que dejará de disponer de tres docentes y de la orientadora escolar.

Por lo que se refiere a los institutos de enseñanza secundaria, los afectados son el Pedregal de Irimia, en Meira, con un maestro menos; el de Mondoñedo, que verá reducida su plantilla en cinco; el Fontem Albei de A Fonsagrada, con una reducción de cuatro profesores, o el de Monterroso, donde aún no saben si la reducción de docentes para el próximo curso será de cinco o seis.

En Burela, el recorte llegará a los institutos Perdouro y Monte Castelo. En el primero de los casos perderá dos profesores y en el segundo, tres.

La lista de afectados la integran también el Marqués de Sargadelos de San Cibrao, con un docente menos; el Xoán Montes de Lugo, con dos, y el Enrique Murais de A Pontenova, con otros tantos.

Por lo que se refiere a la Ribeira Sacra, los centros afectados son el Lama das Quendas de Chantada, que perderá tres docentes; y el Río Cabe de Monforte, que también dejará de disponer del concurso de tres profesionales de la enseñanza.

RESPUESTA. La Consellería de Cultura e Educación no desmintió ni confirmó tales recortes en las plantillas docentes en estos trece centros de la provincia lucense. Dijo que la matrícula "non está pechada aínda en secundaria, polo tanto non podemos confirmar tales datos"

En esta línea, Educación aseguró que si hubiese "algunha modificación iría en relación a cambios na matriculación polo descenso demográfico ou dos requisitos sanitarios establecidos polo Goberno central, pero os centros galegos seguirán contando co persoal preciso para cubrir todas as súas necesidades e manter os estándares de calidade".

Añadieron que la Xunta sigue apostando "polo reforzo e estabilización das plantillas de profesorado. Neste momento estanse celebrando as oposicións de educación con preto de 4.000 prazas, e xa está aprobada unha nova oferta de emprego para o ano que vén con outras 1.600".

Con todo, la Consellería de Educación transmitió que el sistema educativo gallego "vai seguir dispoñendo de todo o profesorado que faga falta en todas as etapas. Trátase dun compromiso que desde a Xunta lideramos pese a que o Goberno central segue sen comprometer fondos, polo que lle reclamamos que nos concrete canto antes os recursos económicos que nos vai trasladar".