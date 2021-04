Un total de 34 concellos lucenses llevan más de dos semanas sin casos de covid

Un total de 34 concellos lucenses se encuentran libres del covid desde hace al menos dos semanas. Los datos actualizados este miércoles por la Consellería de Sanidade revelan que los municipios de la provincia mantienen a raya el virus y, de hecho, al analizar la incidencia a catorce días tan solo Chantada y Lugo aparecen con una tasa significativa.

En el caso del ayuntamiento de la Ribeira Sacra, que ha registrado 13 infectados en ese período, la tasa de contagiados en relación a su población se sitúa en los 159,4 casos por cada cien mil habitantes. Se trata de la ratio más alta de la provincia, según la tabla facilitada por Sanidade.

En cuanto a la capital lucense, son 84 los afectados por el virus contabilizados en las dos últimas semanas, que suponen una incidencia acumulada de 85,3 casos por cien mil habitantes. La tasa se reduce a 48,7 si se analizan solo los últimos siete días, cuando se registraron 48 contagiados.

En cuanto a los 34 concellos que respiran tranquilos desde hace dos semanas al no haber detectado ningún positivo, son los siguientes: Abadín, Antas de Ulla, Baleira, Becerreá, Begonte, Bóveda, Castro de Rei, Castroverde, O Corgo, Folgoso do Courel, A Fonsagrada, Guitiriz, Guntín, O Incio, Monterroso, Muras, Navia de Suarna, Negueira de Muñiz, As Nogais, Ourol, Pedrafita do Cebreiro, A Pobra do Brollón, A Pontenova, Portomarín, Ribas de Sil, Riotorto, Samos, Rábade, O Saviñao, Sober, Taboada, Triacastela, O Valadouro y Baralla.

CIUDADES. El balance del Sergas refleja que, entre las grandes urbes gallegas, Vigo sigue siendo la que registra la tasa más elevada, de 171, tras contabilizar 506 casos en los últimos catorce días, seguida de A Coruña y, en tercer lugar, Lugo. En el otro lado de la balanza, Compostela tiene actualmente la ratio más baja en relación a su población.