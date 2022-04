Tomé ve en las diputaciones una pieza clave para una "recuperación sostible"

El presidente de la Diputación de Lugo y secretario xeral del PSdeG lucense, José Tomé Roca, participó este viernes en Granada en la jornada "Gobiernos provinciales en la recuperación", organizada por el PSOE. Tomé reivindicó "o papel determinante das deputacións para favorecer unha recuperación sostible" y defendió la necesidad de otorgar a estas entidades un mayor protagonismo en la dotación y gestión de fondos europeos. "Só así conseguiremos que estes recursos cheguen ao territorio, que respondan ás necesidades reais da cidadanía e do tecido produtivo e que teñan unha verdadeira capacidade transformadora", señaló, para agregar que las administraciones locales son las más próximas a los vecinos, "polo que coñecen mellor a súa realidade".

En el seno de la comisión de las diputaciones de la Federación Española de Municipios y Provincias (Femp) existe un claro consenso en torno a la reivindicación de Tomé Roca de habilitar fondos europeos para mejorar la red de infraestructuras provinciales, "unha cuestión básica, tanto para artellar solucións eficaces que fixen poboación co fin de abordar o reto demográfico, como para atraer turismo". Tomé apuntó que si se quiere que la gente no marche de áreas rurales "debe ter bos accesos, o mesmo que se pretendemos que veña facer turismo. Non se trata de máis quilómetros de estradas novas, senón de manter e mellorar as vías para que os residentes teñan calidade de vida".

Tomé incidió en la importancia de estos encuentros políticos, "xa que aquí podemos facer unha posta en común da nosa xestión e dos nosos proxectos de futuro, e ao tempo coñecer iniciativas interesantes que se impulsan noutras partes do Estado", explicó. En el acto participaron la vicesecretaria general del PSOE, Adriana Lastra; el secretario de Organización, Santos Cerdán; el secretario xeral del PSdeG, Valentín González Formoso, así como alcaldes, presidentes de diputaciones y cargos orgánicos del partido.

Los municipios y la actividad rural, la reforma laboral en los gobiernos locales y la gestión de los fondos europeos fueron los temas abordados en las mesas de trabajo, en las que se evidenció el papel de las diputaciones para dinamizar un territorio. José Tomé también reflexionó sobre su papel durante la pandemia "a través da cooperación cos concellos, sobre todo cos máis pequenos".