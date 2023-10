Tomé ve en Besteiro al candidato ideal para que el PSOE conquiste la Xunta

El secretario general de los socialistas lucenses, José Tomé, cree que el PSOE encara las elecciones autonómicas en las mejores condiciones para lograr alcanzar el gobierno de la Xunta, frente a un PP al que ve "desnortado" y considera que José Ramón Gómez Besteiro es el candidato que necesita el partido para "desaloxar ao PP do Goberno da Xunta e liderar o cambio de ciclo político" que en su opinión se producirá en Galicia.

Tomé llamó a los socialistas en una reunión del comité provincial del partido celebrada el martes a "pisar o acelerador porque veñen tempos decisivos para o futuro do partido en Galicia" e hizo una lectura favorable de las perspectivas electorales después de unos resultados electorales que tanto en los comicios locales como en los generales fueron "moi bos" en su opinión.

Consideró satisfactorios los últimos resultados electorales porque "conseguimos os nosos obxectivos e pechamos a porta aos propósitos do PP, que fracasou porque, cando non gobernas, perdes", dijo.

Opinó que el PP sigue "noqueado e con marexada de fondo" y, en tanto, los socialistas tienen liderazgos sólidos y con proyecto, con capacidad de diálogo, de gestión, así como la fuerza de su unión para trabajar "por un obxectivo común de progreso, igualdade e benestar para a cidadanía".

En la reunión del partido, Tomé sostuvo que cuando el PSOE está unido es muy difícil ganarle y apeló a que todo el partido reme unido de cara a las próximas elecciones autonómicas.

Así, a los asistentes a la reunión del comité provincial les dijo que "«todos e todas buscamos o mellor para o Partido Socialista, que é a maneira de buscar o mellor para a nosa provincia e para os nosos veciños e veciñas. Iso conseguímolo cando somos capaces de traballar xuntos, de sumar esforzos nun obxectivo común. Eu vou seguir traballando para que nas próximas eleccións autonómicas o resultados do PSdeG sexan bos, a ser posible, excelentes, e nos permitan levar á presidencia da Xunta de Galicia a un veciño da nosa provincia. Ese é o proxecto ilusionante no que quero contar con toda a militancia".

En su discurso, el secretario general de los socialistas lucenses también defendió que la provincia de Lugo es un "bastión" del PSOE. En ese sentido, defendió los resultados del partido en las elecciones municipales, en las que consiguió mantener el gobierno de la Diputación y el de la capital provincial, además de gobernar o cogobernar en treinta municipios. En conjunto, los socialistas gobiernan ayuntamientos lucenses que suman 208.000 habitantes, lo que representa el 64 por ciento de la población de la provincia, dijo.

En una reunión en la que participaron 200 socialistas, volvió a reivindicar como "resultados históricos" los logrados en Taboada y Antas de Ulla, que permitieron a los socialistas llegar a la alcaldía, y valoró la "cómoda" mayoría en de Monforte, y las mayorías absolutas de A Fonsagrada, Pedrafita, Láncara o Lourenzá.

ACTIVO HISTÓRICO. "Con Besteiro, recuperamos un activo político de primeiro nivel", opinó José Tomé en una reunión en la que reiteró su apuesta porque el hoy diputado socialista se convierta en el candidato del partido a presidir la Xunta.

Sobre la vuelta a la política de Besteiro, Tomé dijo que fue "un orgullo ver ao compañeiro José Ramón Gómez Besteiro encabezando unha lista electoral. Unha mostra de desagravio, de recoñecemento da súa enorme valía e de total recuperación da súa figura, logo dunha longa travesía, dura e inxusta, motivada polos anónimos autoinventados da señora Elena Candia e dunha xuíza que acabou castigada pola propia Xustiza polas súas tropelías".

Añadió que "é unha honra volver a contar con el participando en política con plena liberdade e dedicación" y dijo que los socialistas de Lugo recuperan a una figura política relevante, que "vai ter, sen dúbida ningunha, un longo percorrido e está chamado a xogar un destacado papel na política galega".

El secretario general de los socialistas lucenses hizo ese pronunciamiento de cara al inicio de primarias que pondrá en marcha el partido para formalizar la designación del candidato a la Xunta y vio claros signos positivos de cara a un cambio de color político en el gobierno de Galicia.

Celebró también los resultados de las últimas elecciones generales, porque "Feijóo non será o presidente do Goberno de España e os socialistas, con Pedro Sánchez, vamos seguir gobernando este país. Unha excelente noticia para a provincia de Lugo e para Galicia, que se vai escenificar posiblemente a partir do día 17 deste mes de outubro", manifestó.

Expectativas | La extrapolación de las generales como base del optimismo de los socialistas lucenses

Extrapolados a las elecciones autonómicas, los resultados de las últimas elecciones generales supondrían que el PP tendría en ocho diputados en la provincia, cinco el PSOE y uno el BNG. Serían tres representantes socialistas más de los que hay ahora y los mismos que se lograron cuando Emilio Pérez Touriño presidió la Xunta, destacó José Tomé.

En una reunión del comité provincial en la que los socialistas reunieron a 200 responsables institucionales, cargos orgánicos y militantes, Tomé defendió que la unión del partido puede hacer posible ese objetivo de alcanzar el gobierno de la Xunta.

Los socialistas no ocultaron, no obstante, que los resultados de los últimos comicios no estuvieron a la altura de sus objetivos.

Tomé defendió que los resultados fueron buenos, porque el PSOE subió en votos y pasó de los 55.000 de hace cuatro años a 60.000 el pasado julio, pero asumió que el partido perdió uno de los dos diputados que tenía y advirtió que "debemos traballar duro para recuperar de novo en futuras eleccións a representación".