Tomé valoró más que el PP "non vaia gobernar" que perder un escaño

Tras cuatro elecciones generales consecutivas en las que PP y PSdeG-PSOE habían empatado a dos escaños en Lugo, los populares volvían a situar el tres a uno en el marcador el 23-J. Pese a ese revés a nivel provincial, ayer en la sede socialista de la Rúa Salmón, en donde se dieron cita los principales cargos lucenses del partido del puño y la rosa había más sonrisas que caras largas, más sensación de alivio que de pesadumbre.

Anoche solo el secretario general del PSdeG-PSOE lucense, José Tomé, compareció ante los medios de comunicación para analizar los resultados. El cabeza de lista al Congreso, José Ramón Gómez Besteiro, en su vuelta a una cita electoral tras siete años de peregrinación por el desierto, pospuso a hoy su valoración.

"Foi unha excelente noite electoral para o Partido Socialista. Case lle daban maioría absoluta ao PP e non vai poder gobenar. Se alguén perdeu foi o señor Feijóo, despois de pasar por todos os medios de comunicación desprezando ao PSOE", afirmó José Tomé.

El también presidente de la Diputación de Lugo y alcalde de Monforte de Lemos prevé que los resultados del 23-J facilitan la "posibilidade de que Pedro Sánchez siga gobernando España e o que está claro é que Feijóo non vai gobernar".

El secretario general del PSdeG-PSOE lucense considera que el 23-J es el preámbulo del cambio de gobierno en la Xunta

José Tomé considera que "é unha excelente noticia" para la provincia de Lugo porque "vai permitir que todos aqueles proxectos importantísimos que están en marcha van continuar. Non vai haber o risco de que o señor Feijóo os meta no caixón, como fixo Ana Pastor coa intermodal ou o PP co Ave".

El secretario general reconoció que esperaba que se produjese un empate a dos escaños con el PP, pero atribuyó la pérdida de la segunda acta a que "houbo unha concentración do voto en torno a Feijóo, que ten o seu tirón en Galicia e que contou coa campaña que lle fixeron os medios de comunicación públicos" y "á división do voto na esquerda".

José Tomé, que destacó que el PSdeG-PSOE obtuvo en la provincia de Lugo más votos que en las recientes elecciones municipales del 28-M, aseguró que "saímos más fortes, temos un gran partido e estamos preparados para as eleccións autonómicas" porque, a su juicio, los resultados del 23-J "nos levarían á presidencia da Xunta de Galicia".

"Despois desta noite triste para o PP, Rueda non se vai atrever a convocar eleccións en Galicia en outono", auguró Tomé.