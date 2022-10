Tomé tacha de "engano" la partida que la Xunta destina a Lugo para 2023

El secretario general del PSOE lucense, José Tomé Roca, analizó ayer la partida que la Xunta destina a Lugo en los Orzamentos 2023 y tachó de "engano e mentira" los 1.712 millones que la provincia recibirá el próximo año. "Son os orzamentos da monotonía", subrayó, mientras que el portavoz en el Parlamento, Luis Álvarez, anunció que presentará una enmienda a la totalidad.

En el mismo día que el presidente gallego, Alfonso Rueda, se reunía con la alcaldesa de la capital lucense, Lara Méndez, para desgranar el impacto de los presupuestos en la provincia y avanzar nuevos proyectos, José Tomé afeó que Lugo "volva a ser a gran esquecida das catro provincias" y que "o PP a teña ao ralentí, paralizada e sen nada no horizonte".

En este sentido, se pregunta "onde van os 1.100 millóns de euros" con los que se incrementan los presupuestos autonómicos respecto al ejercicio actual —en Lugo, el aumento es del 7,3%— y cuestiona que las grandes partidas previstas para 2023 "se poidan executar realmente o vindeiro ano". Así, Tomé pone en tela de juicio el impulso de la ronda Este, que en el próximo ejercicio recibirá 6 millones de euros de los 20 millones totales previstos hasta 2025. Con esta partida, dice, "a Xunta e o PP insultan á cidade de Lugo", porque "no mellor dos casos, as obras non poden empezar ata dentro de dous anos, polo que en 2023 non farán nin un só metro de obra".

El líder del PSOE en Lugo criticó que la Xunta tenga "empantanados" el plan Paradai, la vía Costa Norte o el acceso al puerto seco de Monforte

Tomé recordó que el director de la Axencia Galega de Infraestruturas aseguró que "na primavera de 2023 esperan aprobar o proxecto de expropiacións; é dicir, non teñen os terreos", mientras que la conselleira Ethel Vázquez dijo en noviembre de 2019 que "empezaría en 2020 a ronda Leste, que estaba prevista inicialmente para 2015". De este modo, afirmó que esta inversión responde a "intereses electorais; poñen 6 millóns como puideron poñer 60".

En el apartado de infraestructuras, el también presidente de la Diputación criticó que la vía de alta capacidad Costa Norte y el plan Paradai sigan "empantanados", mientras que el acceso al puerto seco de Monforte incluso baja su consignación, de 750.000 a 500.000 euros, y el desdoblamiento del corredor hasta la capital de Lemos "nin se menciona".

De la reparación del tramo hundido de la LU-651 a su paso por O Courel, Tomé criticó que el plazo previsto para los trabajos se vaya a los tres años, así como el detrimento de los fondos destinados a desdoblar el corredor entre Nadela y Sarria.

GASTO SOCIAL E INDUSTRIAL. José Tomé no dudó en calificar el gasto social de "decepcionante" y censuró que "en 14 anos a Xunta non abrira practicmente ningún centro público da terceira idade", si bien la Administración autonómica contempla 1,5 millones para la construcción de la residencia de Antas y 3,7 para la reforma integral de la de As Gándaras.

En materia de Atención Primaria y Pediatría, Tomé ejemplificó las "carencias" de personal con los centros de salud de Parga y Monforte, mientras que en Educación criticó que solo reciban fondos las instalaciones educativas de la capital, "un novo desprezo ao rural", recalcó, al tiempo que tachó estos Orzamentos de "retroceso para a provincia" al no reflejar inversiones en el sector primario ni un plan industrial para A Mariña.