Tomé, satisfecho por el fin de la "persecución" a los dos políticos socialistas

El presidente de la Diputación de Lugo, José Tomé, expresó su "satisfacción" y "felicidad " por el archivo del caso Garañón, en el que partían como imputados dos compañeros de sus formación política ya que, "por fin, remata o calvario e a persecución á que se viron sometidos durante tanto tempo José Ramón Gómez Besteiro e José López Orozco. As acusacións xamais deberon producirse, algo que tiña claro, pero que ratificou con contundencia a Audiencia Provincial", manifestó el presidente del organismo provincial.

José Tomé asegura que nunca tuvo dudas sobre la resolución del caso a favor de sus compañeros de partido, puesto que "sempre tiven unha confianza total na inocencia e no bo facer destes compañeiros", subrayó.

El presidente de la Diputación fue de los primeros en telefonear a López Orozco y Gómez Besteiro. Así las cosas, el miércoles se puso en contacto con quien fue también mandatario provincial y secretario general del PSdeG y con el exalcalde de Lugo para trasladarles a ambos un mensaje "de afecto, de apoio e de consideración", agregó José Tomé Roca.

El presidente de la Diputación de Lugo recalcó que, "afortunadamente, a xustiza, aínda que tarde, corrixiu os seus propios erros, que nunca deberon ter ocorrido, pero, por desgraza, o gravísimo dano persoal e político que lles foi ocasionado durante tanto tempo é irreparable", comentó Tomé Roca.

CARMELA SILVA. Mientras, la presidenta de la Diputación de Pontevedra, la socialista Carmela Silva, reaccionó a la noticia del archivo judicial del caso Garañón y respondió a un tuit de Orozco indicando: "Como me alegro alcalde! No hay derecho a lo que has padecido siendo un hombre bueno y honesto. Mucha gente tiene que pedirte perdón".