Tomé saldrá el 28-M a vestir de rojo la provincia y consolidar así el gobierno de la Diputación

El secretario general del PSOE de Lugo, José Tomé Roca, presidió este domingo el encuentro de los 67 alcaldables socialistas en la provincia de Lugo para los comicios municipales del próximo 28 de mayo y allí, en pleno Paseo do Rato, no dudó al tirar de galones e insuflar seguridad a sus compañeros de filas de cara a la cita con las urnas. Así justificaba que la papeleta socialista es la garantía "para que gañen os veciños e veciñas".

Al mismo tiempo, y convecido de que la provincia se teñirá del rojo socialista en menos de un mes, Tomé trasladó a los presentes su confianza en consolidar el gobierno de la Diputación, un bipartito que presidió los últimos cuatro años de la mano del BNG.

Al lado del centro de interpretación Terras do Miño, en Lugo, se congregó este domingo la inmensa mayoría de los socialistas que se encaminan hacia los bastones de mando, algunos históricos, otros que son caras nuevas –representan el 37% del total– y otros que personalizaron sorprendentes regresos a las filas del PSOE. Son, en palabras del propio Tomé, "os mellores candidatos e candidatas" y por eso no titubea al asegurar: "Imos consolidar as alcaldías que temos, gañar outras novas e manter a Deputación".

"A provincia necesita máis socialismo porque o socialismo significa avanzar, progreso, futuro e igualdade", esgrimió el líder del PSOE lucense, quien añadió que, además, "é falar de proximidade cos veciños e veciñas, de capacidade de xestión, de defensa dos servizos públicos, de promoción da economía e da aposta polo rural para que teña futuro". Y así, con seguridad, sostuvo: "Imos gañar estas eleccións para que gañen os 67 concellos en servizos, en mobilidade, en emprego, en calidade de vida e en benestar".

El discurso no se quedó en expectativas de cara al 28-M, sino que también viró hacia el pasado para hacer balance de los logros alcanzados en los gobiernos socialistas. "Sempre abrimos camiño en todos os avances da sociedade", dijo el actual regidor de Monforte, que enumeró los derechos sociales, laborales, en bienestar, en justicia social y en igualdad como algunos de sus temas bandera. Se refirió además al feminismo, "unha das grandes esencias do socialismo" que "non é unha moda nin unha pose para as fotos, como fan outros; é unha realidade que demostramos cada día".

Un mensaje al PP

A mayores de aseverar que el Partido Socialista no está a merced de lo que dicte la Xunta de Galicia desde San Caetano, "como fai o Partido Popular", Tomé Roca envió un mensaje a los del PP: "Ata baixaron as expectativas vendo o que se lles vén enriba", por lo que pidió a los suyos, a los otros 66 con los que compartirá carrera hacia las alcaldías, "dar o arreón final". "Pídovos un esforzo máis neste mes para dar a coñecer o que levamos feito e todos os proxectos que temos para o futuro", concluyó.

El 36% de los que encabezan lista del PSOE son mujeres

José Tomé Roca sacó pecho a través de las cifras y detalló que el 36% de las cabezas de lista del PSOE en Lugo son mujeres, "a porcentaxe máis alta de Galicia e, probablemente, do Estado".



¿Dónde se presentan?

La actual alcaldesa y candidata en Lugo, Lara Méndez, forma parte de la larga nómina de candidatas. A ella se suman Pilar García Porto (Antas), Carmen Veiga (Barreiros), Susana Ferreiro (Begonte), Carmen Macía (Bóveda), Carmela López (Burela), Alba Sinde (Castro de Rei), María Luján Ramos (Cervo), Carmen Álvarez (Folgoso), Ana María Pardo (Friol), Marisol Morandeira (Guitiriz), Laura Celeiro (O Incio), Rocío López (Lourenzá), Esperanza González (Mondoñedo), Jennifer Gómez (Muras), Sonia Fernández (As Nogais), Carmen Acacio (Outeiro de Rei), Ana Corredoira (Palas), Marta García Rey (Ribadeo), Mayra García (Trabada), María Pérez (O Vicedo), Elba Veleiro (Vilalba), María Loureiro (Viveiro) y Rogelia Mariña (Xove).