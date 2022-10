José Tomé reivindica en Cáceres la gestión directa de fondos europeos

El presidente de la Diputación de Lugo, José Tomé Roca, participó este lunes en Cáceres en el pleno de la Comisión de Diputaciones Provinciales, Cabildos y Consejos Insulares de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP). Durante el encuentro, en el que estuvo presente el presidente de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, Tomé destacó la importancia que tendría para la provincia de Lugo, "na que todos os concellos excepto a capital teñen menos de 20.000 habitantes", la gestión directa de estos fondos europeos.

"Dende as deputacións, cabildos e consellos insulares vimos reivindicando a oportunidade de participar, xunto ao Goberno de España e as comunidades autónomas, na xestión directa dos fondos europeos. No marco de financiamento que está a punto de finalizar non se abriu esa porta, pero si no anterior período, demostrando a nosa gran capacidade e eficacia na xestión e cofinanciamento para que realmente estes fondos cheguen a onde os veciños e veciñas o necesitan, porque somos a administración máis próxima e, polo tanto, a que mellor coñece o territorio", explicó Tomé.

El reto demográfico y la lucha contra el despoblamiento del rural son dos de las cuestiones básicas por las que, según Tomé, las diputaciones deben tener acceso a la gestión de estas líneas de financiación, con el fin de destinar ese dinero "á dotación e mellora dos servizos públicos no medio rural e á creación de emprego".

Para tratar estas cuestiones, el pleno de la comisión de diputaciones contó con la presencia de la secretaria general de Fondos Europeos del Goberno del Estado, Mercedes Caballero.

Los mandatarios provinciales presentes en el encuentro también abordaron la necesidad de reforzar la ciberseguridad tanto de los ayuntamientos como de las propias diputaciones. Un asunto en el que intervinieron Javier Candau y Carlos Córdoba, responsables del Centro Nacional de Inteligencia (CNI).

Después de la reunión de este lunes, Vigo acogerá el próximo 27 de octubre otro encuentro de mandatarios para tratar asuntos sobre materia de igualdad impulsada por los distintos gobiernos provinciales.

Los siguientes plenos de este órgano de la FEMP, integrado por las diputaciones, cabildos y consejos insulares, se celebrarán en Ourense, el próximo 6 de febrero, y Madrid, a mediados de marzo.