Tomé quiere que el presupuesto de 2022 se apruebe antes de fin de año

El presidente de la Diputación de Lugo, José Tomé Roca, anunció que la elaboración de los presupuestos del próximo 2022 será su principal objetivo a cumplir en el arranque del nuevo curso político.

"Nos dous anos que levamos gobernando, sempre conseguimos sacar adiante os orzamentos dentro da anualidade anterior para telos en vigor en xaneiro. Este ano non é unha excepción e tamén o faremos así e seguimos traballando para aprobalos antes de que remate o ano, pois trátase dun documento que fixa as actuacións que seguirá o goberno", declaró Tomé.

El presidente afirmó que la Diputación seguirá "colaborando cos concellos, tal e como demostramos nesta pandemia coas nosas políticas e decisións, adiántandonos en moitas ocasións ás súas necesidades".

Baleira y Friol. También señaló que el gobierno provincial sacará a subasta 47 parcelas de los polígonos industriales de Friol y Baleira, gestionadas en el pasado por la desaparecida Suplusa y que ahora están bajo su tutela. Del total de terrenos, 34 corresponden a Friol, lo que supone unos 65.000 metros cuadrados, y los 13 restantes pertenecen a Baleira, que suman alrededor de otros 20.000 metros cuadrados.

El mandatario también indicó la continuidad del Plan de Impulso da Economía da Provincia, "desenvolvendo novos programas e iniciativas que axuden aos sectores produtivos máis afectados polas restricións da pandemia", declaró.

Obras. Tomé también comunicó la licitación, por valor de 370.000 euros, de las obras para el ensanche de la carretera provincial LU-P-1301, que une Pedrafita do Cebreiro con Folgoso do Courel.

Actualmente, ya se están realizando trabajos en el primer tramo de la vía, que cuenta con un presupuesto de 245.000 euros y, tras la aprobación de este segundo proyecto, la Diputación espera licitar el último trecho a principios del próximo año.

Estas obras contemplan una ampliación de la carretera, pasando de los actuales 4 metros de ancho hasta los 5,5. De la misma manera, también se colocarán balizas para la nieve, paneles, carteles y nuevas barreras metálicas de protección.

Tomé hizo referencia al "compromiso que adquirín no pleno como presidente e como responsable de xestión territorial para arranxar os seis quilómetros desta estrada neste mandato, en tres anualidades. Coa licitación que aprobamos no día de hoxe, chegamos ao 70% do traxecto da vía", indicó.

Digitalización del bop. El órgano provincial transmitió la concesión de una ayuda que la Axencia para a Modernización Tecnolóxcia de Galicia destinó a la Diputación, por valor de 83.000 euros, para la digitalización del Boletín Oficial da Provincia (BOP) entre los años 1834 y 1941, lo que supone un total de 126.000 páginas.

Hasta ahora, la Diputación tiene digitalizados todos los boletines desde el 2003 por lo que, según declaró el presidente, ·este será un paso máis para salvagardar a información que recolle o boletín e que conforma unha parte importante da historia e do patrimonio da provincia".

Otros contratos. El gobierno de la provincia está trabajando en la concreción de varios contratos de licitación y adjudicación. Uno de ellos hace referencia a la prestación de servicios de colaboración para el control financiero de subvenciones, que se inserta dentro del plan anual de control financiero y saldrá a licitación por 8.500 euros. Este acuerdo contempla la posibilidad de ser prorrogado hasta en dos ocasiones.

Por otra parte, se aprobó la adjudicación de otro contrato para la renovación y mejora del centro de proceso de datos de Lugo a la empresa Telefónica Soluciones, por un valor total de unos 200.000 euros.

Finalmente, la granja Gayoso-Castro recibió el visto bueno para los servicios de control sanitario y lechero, por un importe total que asciende hasta un montante de 6.000 euros.

El presidente adelantó que también "estamos a traballar nun convenio de colaboración cos concellos de Foz, Vilalba, Brollón, Viveiro, Muras, Barreiros e Ribadeo" y aunque adelantó que la firma del mismo se realizará en los próximos días, evitó dar detalles sobre el contenido del mismo.

Polémica: la carretera entre Seoane y Folgoso enfrenta a Tomé con la Xunta

En referencia al anuncio del presidente de la Diputación sobre la licitación de las obras en el tramo de Pedrafita y Folgoso, Tomé pedía a la Xunta que "renove o treito entre Folgoso e Seoane do Courel, xa que é competencia do seu goberno, e leva varios anos comprometido pero non arranxan nin un só metro".



Respuesta



Ante estas declaraciones, el delegado territorial de la Xunta en Lugo, Javier Arias, no tardó en responder y dijo que el pasado 23 de junio se anunció "a resolución do procedemento ambiental para a mellora da estrada LU-651, treito Folgoso-Seoane, ao ser unha zona incluída en Rede Natura".