Tomé promete "rigor, transparencia e feitos" en su segundo mandato en la Diputación

José Tomé Roca asumió este viernes su segundo mandato al frente de la Diputación de Lugo, tras ser elegido presidente en el pleno de constitución. El socialista, que volverá a compatibilizar su cargo con el de alcalde de Monforte, aseguró en su discurso de investidura que "estabilidade, rigor, transparencia, xestión e política de feitos" guiarán su gobierno durante los próximos cuatro años.

El pleno para elegir al nuevo presidente provincial no deparó sorpresas, una vez que se ratificó un nuevo acuerdo entre PSOE y BNG que reeditarán un nuevo bipartito en el que el nacionalista Efrén Castro asumirá la vicepresidencia.

Así, José Tomé fue reelegido presidente gracias al voto de los diez diputados de su formación y los tres del BNG, mientras que el candidato del PP, Antonio Ameijide, solo sumó los sufragios de sus doce diputados, por lo que actuará como portavoz de la oposición pese a ser la fuerza mayoritaria en la corporación.

El presidente provincial subrayó la necesidad de promover proyectos que contribuyan a fijar población en el rural

Aunque con una leve e inoportuna afonía "que non quería ter comigo", en su primer discurso en esta nueva etapa como presidente, José Tomé hizo algunas referencias a los retos conseguidos a lo largo de su primer mandato, "no que recuperamos a estabilidade da institución e afrontamos retos como a pandemia dándolle asistencia aos concellos".

También habló de "políticas de feitos" cuando se refirió al ritmo de gestión de su gobierno "cunha media do 85% de execución do orzamento de gasto", lo que, según él, sitúa a la provincia de Lugo con el mejor dato a nivel nacional.

José Tomé, que de cara a este mandato se comprometió "a facelo aínda mellor", aseguró que a lo largo de los cuatro próximos años trabajará para que la Diputación "sexa unha administración útil para cada un dos 67 concellos da provincia" y subrayó que utilizará todos los recursos posibles "para sacar adiante xunto aos concellos medidas e proxectos que axuden a acercar os servizos públicos á xente e que contribúan a manter e crear emprego, a única fórmula que nos permitirá afrontar con eficacia o reto demográfico", al que se refirió como "o maior problema" que sufre el país.

Foto de familia de los 25 diputados de la nueva corporación. XESÚS PONTE

Talento en el rural

En este sentido, señaló que 27 capitales de provincia, "máis da metade das capitais de España", están perdiendo actualmente población, por lo que reivindicó el papel de las administraciones locales para retener talento y aprovechar las oportunidades que ofrece el rural, "porque o rural non está baleiro, senón que está cheo de talento, de oportunidades e de ideas e só fai falta que teña apoio".

"Por iso reivindicaremos o municipalismo e levaremos as súas reclamacións ante a Xunta de Galicia, o Goberno do Estado e as institucións europeas", reiteró Tomé, quien también avanzó su compromiso para seguir trabajando "da man da Universidade, do amplo e rico tecido asociativo co que temos a sorte de contar e cos sectores produtivos para seguir promovendo o futuro da nosa provincia".

El presidente provincial también tuvo palabras de agradecimiento para los miembros de su equipo de gobierno, "porque nunca me atrevería a dicir que son o mellor presidente da Deputación, pero podo dicir sen equivocarme que tiven o mellor equipo estes catro anos, e estou convencido de telo de novo na etapa que agora comezamos".

También agradeció el trabajo de los diputados de la entidad, "porque a democracia é un contraste continuado de opinións", "e nos plenos reinou o bo tono" y para los trabajadores de la propia institución provincial por su "compromiso e profesionalidade".

Por último, pidió disculpas a las familias de los diputados, porque en la actividad política "faltas moito da túa casa para atender á casa de todos", aunque reconoció que "eu teño a inmensa sorte de contar co apoio dos meus".

El público abarrotó un salón en el que también hubo lugar para las anécdotas

Tomé y Besteiro se saludan ante Lara Méndez. XESÚS PONTE

El salón de plenos del Pazo de San Marcos se quedó este viernes pequeño ante la gran cantidad de público que asistió a la sesión de constitución de la nueva corporación. El acto se desarrolló según marca el protocolo, aunque también hubo espacio para alguna que otra anécdota que sirvió para romper los momentos de mayor sobriedad.

Una de las que más suspicacias despertó entre los asistentes fue cuando José Pardo Lombao, presidente de la mesa de edad, sufrió una leve equivocación cuando en el recuento de los votos otorgaba a su compañero del PP, Antonio Ameijide, un sufragio que era para José Tomé. Aunque el fallo fue rápidamente enmendado, hay quien vio una cierta intencionalidad en tono de broma en la maniobra, y es que en ese sensible juego de equilibrios en el que se mueve la corporación un único voto puede cambiarlo todo.

También fue comentado el momento en que Carlos López, alcalde de A Fonsagrada, acudió a recoger sus credenciales como diputado de manos de José Tomé. El fuerte abrazo entre ellos, intercambiándose sonoros golpes en la espalda, provocó risas entre el público. "É que os da Fonsagrada estamos fortes", dijo el regidor cuando ya se dirigía de nuevo a su escaño.

Entre las numerosas personalidades y autoridades que asistieron al pleno de constitución de la nueva corporación provincial destacaron José Ramón Gómez Besteiro, expresidente de la entidad y que ahora encabeza la lista del PSOE al Congreso por Lugo; la alcaldesa de Lugo, Lara Méndez; el delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco; la subdelegada del Gobierno en Lugo, Isabel Rodríguez López; el delegado de la Xunta, Javier Arias, y otras personalidades, como el obispo de Lugo, Alfonso Carrasco, además de representantes del sector empresarial.

Ameijide "fiscalizará" para que haya trato igualitario

Antonio Ameijide, junto a los demás diputados de su grupo, a la llegada al salón de plenos de la Diputación. XESÚS PONTE

"Levaremos un labor de oposición, de fiscalización, de absoluto control do traballo do goberno, que busque, por enriba de todo, o trato igualitario dos concellos", dijo Antonio Ameijide, designado portavoz de los populares en San Marcos después de haberse bregado durante años en el salón de plenos del Concello de Lugo.

Con el amargor aún reciente de no haber logrado la mayoría absoluta en la Diputación Provincial por un par de cientos de votos, Ameijide señaló que se inicia "unha nova etapa na Deputación, na que queda claro que a opción maioritaria escollida polos lucenses foi o Partido Popular, que non vai poder desenvolver o seu programa de goberno debido aos pactos entre os partidos perdedores das eleccións municipais de hai un mes".

Los populares anuncian "una permanente escoita activa" de la sociedad lucense para conocer "as inquedanzas, dificultades e aspiracións" con el fin de llevar las políticas adecuadas para combatir los problemas. "Os integrantes do novo grupo do Partido Popular, ao igual que o anterior, traballarán ao pé dos cidadans, recorrendo continuamente a provincia para levar a San Marcos a labor dos veciños", señalaron en una nota de prensa.

El portavoz popular se lamenta de que no podrá desenvolver su programa por "el pacto de perdedores"

Ameijide añadió que la intención en esta nueva etapa es hacer una oposición constructiva y estar "sempre preparados e dispostos para axudar a esta provincia onde se nos precise. Xa mostramos dende o primeiro día a nosa vontade de que, por enriba de todo, vai estar sempre o interese de todos os lucenses; por riba de todas as siglas políticas, para nós está o interese dos lucenses, de Lugo. E así o desenvolveremos cada día", dijo.

En este ciclo que arrancó este viernes, el Partido Popular renueva a ocho de sus doce diputados, que fue la misma cifra de representantes que había obtenido en las elecciones municipales de 2019. El grupo provincial del Partido Popular está formado por Antonio Ameijide (portavoz), Carmen José López (viceportavoz), Demetrio Salgueiro (viceportavoz), José Pardo Lombao, Francisco Javier Balado, José Ángel Santos, Jesús Núñez, Javier Varela, José María Fernández, Clemente Iglesias, Armando Castosa e Luis Fernández Guitián. En concreto, Pardo Lombao, Balado, Santos y Núñez son los que repiten de la anterior etapa en la Diputación Provincial de Lugo.

Efrén Castro asume la vicepresidencia "con moita ilusión"

Efrén Castro asume su cargo como diputado. XESÚS PONTE

El pacto de gobierno entre PSOE y BNG permite que se reedite el anterior bipartito al frente de la Diputación Provincial. Sin embargo, en la formación nacionalista hay importantes cambios con relación al anterior mandato, ya que solo repite Efrén Castro, que asumirá las competencias de vicepresidente en sustitución de Maite Ferreiro.

En las filas del BNG también se estrenan como diputados Iria Castro, concejala nacionalista en Castroverde, y Daniel García, edil en Barreiros.

El nacionalista estará acompañado por Iria Castro y Daniel García, que se estrenan como diputados

Efrén Castro, que compatibilizará su cargo con sus responsabilidades en la corporación municipal de Sarria, dijo asumir la vicepresidencia de la institución provincial "con ilusión e responsabilidade por darlle o relevo a unha persoa á que teño moito aprecio e que fixo un traballo tan bó como Maite Ferreiro".

El diputado sarriano confirmó que el acuerdo alcanzado con el PSOE contribuye a dar "estabilidade á institución provincial" y, de paso, "garantir gobernos progresistas que freen as políticas de dereitas".

Los diputados nacionalistas estuvieron acompañados durante el pleno de constitución por otros compañeros, como las alcaldesas de Barreiros y Samos, Ana Ermida y Chus López, respectivamente, o la anterior vicepresidenta de la Diputación, Maite Ferreiro, entre otros.