Tomé "non estivo á altura" en sus 100 primeros días en la Diputación, según Candia

La portavoz del PP de Lugo, Elena Candia, hizo este lunes balance de los cien primeros días frente a la Diputación del socialista José Tomé Roca. Para la popular, el nuevo presidente "non estivo á altura fronte aos graves problemas da provincia como foron a crise de Alcoa ou Endesa e púxose de perfil cando foi preciso pronunciarse con claridade en apoio aos traballadores".

Candia dio una rueda de prensa en la sede del PP en Lugo acompañada por diputados populares y fue muy crítica con el presidente provincial. Aseguró que "foi un tempo perdido para o interese xeral e non intentou buscar o consenso. Pola contra, si facilitou que os BNG traballase para desmontar a Deputación. Nestes meses o PSOE, con Tomé ao fronte, deu impulso deste xeito ao independentismo en Galicia, que medra agarrado ao socialismo nas institucións". La popular fue más allá y aseguró que el presidente de la Diputación "preferiu vivir das rendas da etapa anterior, a pesar de que a criticou. Viviu do traballo e dos pactos conseguidos no anterior mandato, con Darío Campos na presidencia".

La portavoz popular consideró que en los tres primeros meses de mandato "o bipartito PSOE-BNG non anunciou nin executou ningún proxecto novo, merecedor de ser chamado así, iso si, uns e outros participaron en numerosos actos en busca da foto". "José Tomé é un presidente e un alcalde a tempo parcial", espetó Candia.

Desde el Partido Popular aseguraron que el presidente socialista "chegou á institución sen ideas para a provincia" y avanzaron que solicitarán una reunión para analizar los próximos presupuestos provinciales "pois desde o PP a día de hoxe non sabemos o que quere facer".

PRESIDENCIAS. Para Candia, en sus cien primeros días Tomé "fixo saltar todas as alarmas en relación co futuro das residencias para maiores. Primeiro suxeriu que non se ían executar, polo menos algunhas, e máis tarde no pleno da corporación dixo que si. Os populares seguimos vixiantes a este tema porque, cando menos, este baile de opcións quita o sono a centos de lucenses", recalcó la popular.