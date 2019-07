Tomé se descarta para liderar el PSOE y tampoco ve a su equipo en la lucha

El proceso para que el alcalde de Monforte, José Tomé, sea presidente de la Diputación dio este lunes un nuevo paso con la votación, en junta electoral, de los ediles del partido judicial para que ser diputado. Esas dos responsabilidades, la de regidor y la de presidente de la institución provincial, serán las únicas que tendrá en esta nueva etapa, ya que este lunesse descartó para dirigir el partido en la provincia. Tampoco ve en esa lucha a los concejales y alcaldes que formarán parte de su equipo.

Tomé explicó que, de la misma manera que hace semanas se puso a disposición de los órganos del partido para presidir la Diputación, ahora hará lo propio con quien se postule para la secretaría provincial del partido, "para ser útil". "Contará co meu apoio e co das persoas do meu equipo", afirmó. Alguno de los futuros diputados, como el alcalde de Pedrafita, José Luis Raposo, también se descartó ayer públicamente, en declaraciones a Europa Press, mientras que otros, consultados por este periódico, prefirieron ser más cautos y no enseñar sus cartas de momento. El alcalde de Castroverde, Xosé María Arias, fue, junto a la edil de Burela y después diputada Patricia Otero, uno de los candidatos que en 2017 se batió en primarias con Álvaro Santos.

LARA MÉNDEZ. Tampoco está previsto que pelee por la dirección ni la alcaldesa de Lugo, Lara Méndez, ni ningún miembro de su equipo.

La convocatoria del proceso, tras la dimisión de Álvaro Santos, cogió por sorpresa a los socialistas, ya que la gestora tenía un máximo de 90 días para convocar el proceso y, debido a que el verano está encima y a que otras veces se tardó en convocar el congreso, este se esperaba para después del verano.

Sin embargo, el riesgo de que se repitan las elecciones generales y de que en Galicia también se produzca un adelanto electoral, junto a la necesidad de rearmar el partido en la provincia, llevó a la gestora a agilizar el procedimiento y a concentrarlo en julio, ya que agosto es prácticamente mes inhábil. Unos 1.800 militantes elegirán el nuevo secretario o secretaria provincial el día 20. El 27 se decidirá el resto de la ejecutiva, mediante delegados, salvo que haya más de dos candidatos a la secretaría provincial y esta tenga que dirimirse en una segunda vuelta.

¿Candidato hecho o escenario abierto?

Los plazos que se establecieron para la elección de la secretaría provincial —se anunció el domingo y los interesados tienen hasta mañana para inscribirse— fue interpretado en algunos sectores como que el PSdeG tendría ya claro a quién promocionar.



En algunos ámbitos se especula con que el PSOE podría apostar por una mujer.

En 2017, la ejecutiva del PSdeG apostó por la concejala de Burela Patricia Otero, al menos inicialmente, ya que al final algunos apoyos se decantarían hacia quien apuntaba y resultó ganador, Álvaro Santos. Otra socialista bien situada podría ser la alcaldesa de Trabada, Mayra García, que volverá a ser diputada provincial. El domingo participó en Madrid en un foro sobre municipalismo junto a figuras destacadas del PSOE . Con Tomé en la Diputación, el peso que se querría dar a la secretaría provincial podría ser menor.



Las primarias siempre tienen un componente de impredecibilidad.