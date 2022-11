Tomé cree que los lucenses no deben pagar "a obsesión" del PP por el caso de Tragsa

El presidente de la Diputación de Lugo, el socialista José Tomé, considera que el anuncio del PP de recurrir la sentencia del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), que avala la entrada de la entidad provincial en el accionariado de la empresa pública Tragsa, demuestra la "obsesión" de los populares por este caso. El presidente provincial aclara que el fallo supone un "fracaso rotundo" de la presidenta del PP lucense, Elena Candia, a la que pide que no continúe "malgastando os cartos de todos os lucenses" en un recurso "que non vai a ningunha parte".

José Tomé, a través de una nota de prensa emitida este sábado por la Diputación, reaccionó así ante el anuncio de los populares de recurrir la sentencia del TSXG que avala el acuerdo de la junta de gobierno provincial de comprar una acción de Tragsa para que la empresa pudiese ser considerada como medio propio en lugar de la extinta Suplusa, con el fin de poder encomendarle los trabajos de conservación y mantenimiento de espacios verdes. Una decisión que, según los populares, no correspondería a la junta del gobierno, sino al pleno de la corporación, por lo que en su día decidieron judicializar el caso.

Para Tomé, la sentencia del alto tribunal gallego –que anula un fallo previo del Contencioso Administrativo número 1 de Lugo que daba la razón a los populares– es "clara e contundente" y le quita la razón a Elena Candia, que como presidenta de la dirección provincial del PP "centrou toda a súa acción política neste mandato en atacar ao goberno da deputación con Suplusa e con Tragsa".

Para el presidente provincial, esta "insensatez" de los populares supone un "despilfarro dos cartos de todos os lugueses", pues, según asegura, las costas a las que el TSXG condena al PP "correrán a cargo dos fondos públicos da Deputación dos que se nutre o grupo provincial do PP", por lo pide a los populares que retifiquen o que, por el contrario, paguen "as súas obsesións do seu propio peto".

"Se lle queda un pouco de sensatez e responsabilidade cara aos veciños, o PP debería rectificar e pedir desculpas públicas coa mesma intensidade e cos mesmos medios que cando lanzaron esta acción xudicial", insiste el presidente de la Diputación, al tiempo que insta a los populares a desistir "dun camiño que non vai a ningunha parte".

Tomé también critica a los populares por poner en cuestión "o excelente traballo dos traballadores e traballadoras da Deputación" y afirma que no llega a entender la "obsesión" del PP y de su presidente provincial, Elena Candia, por Suplusa, al ser esta una entidad que está "morta e enterrada". Es por ello, que la invita a dejar de seguir "intoxicando" el proceso de disolución de Suplusa, que el mismo PP apoyó en su día "coa firma de acordos".