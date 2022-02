Teresa Ribera defende en Lugo o papel das mulleres rurais

A caixa negra do MIHL foi onte de ideas, de pensamento e de iniciativas na xornada ‘A forza da muller rural’. Organizada por Fademur con apoio da Deputación e do Concello, o encontro sen precedentes contou coa participación de autoridades locais, provinciais, autonómicas e estatais, entreministra as que destacou a ministra para a Transición Ecolóxica e o Reto Demográfico, Teresa Ribera.

«Fijar población depende de que las mujeres tengan posibilidades en el medio rural, porque la despoblación les afecta más, y si las mujeres se van, el medio termina», indicou a tamén vicepresidenta terceira do Goberno. Ribera avogou polos servizos, pola «movilidad, vivienda, sanidad, educación, rentabilidad», indicó. A fenda de oportunidades é para a ministra unha das máis importantes «amenazas a la calidad democrática». Neses servizos que cómpre igualar entre o campo e a cidade situou a cultura.

Foi precisamente ese foco o que distinguiu a xornada, que ademais de reflexionar sobre a situación das mulleres quixo facelo sobre os relatos que a perfilan. Teresa López, presidenta de Fademur, destacou a importancia das mulleres neste sentido, cando «son elas as que se asocian, as que organizan festivais, as que crean redes de apoio». «O máis moderno que ocorre en España sucede no rural e faino case sempre unha muller», indicou Verónica Marcos, presidenta de Fademur Galicia. «É imposible a protección do medio ambiente sen agricultoras e gandeiras, e para iso vivir no rural ten que ser viable», afirmou Roberto López, de Unións Agrarias. O presidente da Deputación, José Tomé, destacou a importancia de servizos como a rede de residencias provincial para que as persoas poidan ficar nos seus territorios.

Participantes na primeira mesa. XESÚS PONTE

A primeira mesa redonda titulouse ‘Experiencias deemprendedoras’ e a necesidadede altofalantes para o seu traballofoi unha reivindicación común ás participantes. Míriam Fernández, impulsora de Fusaiola, emocionouse explicando como chegou a facer dun recurso que xa estaba aí, o liño, unha empresa do presente, collendo a última febra das mulleres que gardaron esta cultura. Historiadora da arte especializada en etnografía, a recuperación dun facer estivo vencellado para ela con gardar un patrimonio, sobre o que tamén publicou un libro. Os problemas para as artesás galegas son, coma no seu caso, que «sempre teño que xustificar o prezo das pezas, pero cando vemos algo moi barato non nos preguntamos polas condicións da xente que o fai», indicou.

Ana Corredoira, gandeira de Leite sen Máis, falou da importancia de sandar esa fenda entre produtores e consumidores, entre o mundo urbano e o campo, e lembrou que «o acto de consumo é o máis potente que temos como cidadáns, dende que prendemos a luz pola mañá ata que miramos o móbil antes de durmir». Para ela foi importante ter referentes na comarca como a que hoxe é a súa socia, Marta Álvarez, de As Vacas da Ulloa, que impulsou o festival Agrocuir, referente do amor sen marcos en todo o país. «No mundo rural somos diversas, e foi unha iniciativa abrazada polas veciñas e veciños», destacou Álvarez. Laura Vallejo, gandeira e traballadora forestal, rachou fronteiras como influencer de Husqvarna logo de que un creativo de Finlandia reparase «nunha muller galega que vive nunha aldea de 30 veciños». Quen contou tamén a súa experiencia foi Mari Carmen Sánchez, impulsora de Embutidos Suarna, que recuperou hai trinta anos un produto restrinxido á elaboración caseira, a androlla, a raíz da posta en marcha da feira por parte do Concello. Hoxe, no seu obradoiro en Navia de Suarna, traballan cinco mulleres. "Eu, alá onde vou, vendo o meu produto, pero tamén vendo o meu pobo", comentou, e animou ás asistentes a acudir á feira, que se celebra este domingo.

Participantes na segunda mesa. XESÚS PONTE

A poeta da Pobra do Brollón e Premio Nacional de Poesía, Olga Novo abriu a segunda mesa, ‘Alianzas para cambiar o relato’, cunha lectura do seu xa mítico poema ‘Querida mamá: estou aprendendo a ladrar’, en homenaxe ás mulleres que encheron onte o MIHL. Celebrou participar nunhas xornadas que "tentan superar a barreira clasista entre quen planta unha leituga e o canta nun poema", indicou. «A arte serve para construír relatos, pero sobre todo para deconstruír os relatos impostos dende o poder», dixo. Ela, que pertence a ese mundo agrario «ata onde teño memoria», que resaltou ser a «primeira xeración dese mundo que tivo acceso á mal chamada alta cultura», defendeu que «manter a dignidade dun pobo entraña facelo depositario natural das súas fontes de riqueza». Por iso defendeu a viabilidade do mundo agrario, e criticou esa tendencia «a converter a terra en paisaxe e aos seus habitantes en personaxes dun decorado». «Nun mundo absolutamente dominado polo capital, interesa manter as pequenas iniciativas? Aquí navegamos contracorrente», denunciou.

Nesa volta dada aos relatos, e nesa volta que o levou á aldea familiar nos Ancares, Oliver Laxe indicou que «sempre se ven as desvantaxes de vivir no rural, pero non as de vivir na cidade», e que do filme ‘O que arde’ os mellores comentarios que tivo foron precisamente os das persoas que recoñeceron nela os sons da choiva na lousa, o peso do tempo, os arrecendos do pan na cociña, «as sutilezas, as sombras» que a arte ten a potencia de amosar, esas vantaxes de habitar un mundo que non se poden traducir en estatísticas, medir, calcular, que son unha forma profunda de relación. O cineasta, que traballa man a man co sector primario -colaborando coa cooperativa A Carqueixa ou na organización de actividades na Casa Quindós- defendeu que a excelencia e o traballo dende a raíz é a mellor maneira de cambiar as cousas, e puxo como exemplo desa excelencia dende o rural a película de Carla Simón que vén de gañar o primeiro Oso de Oro no Festival de Berlín. Unha estela na que el tamén se enmarca cun cine con actores locais do territorio, tanto en 'O que arde' como nas súas obras anteriores.



Francesc Boya Alós, secretario xeral para o Reto Demográfico, lamentou que «se nos fue un mundo de las manos, como dijo Olga Novo, pero no hemos creado uno mejor», comentou Alós. Para crealo, como resaltou María José Gálvez, directora xeral do Libro, tamén fan falla contos, relatos, narrativas. Nese sentido, tamén destacou a importancia da literatura das linguas do Estado feita dende pobos e aldeas, como a galardoada Olga Novo, e outras autoras no eido da narrativa como María Sánchez ou Irene Solà. Pecharon a xornada María Jesús Lorenzana, conselleira de Igualdade, que instou a «dar a la mujer rural la altura que merece», e Lara Méndez, alcaldesa de Lugo, que destacou a cidade «como a máis rural de España».

O poema de Olga Novo, con estes fragmentos, seguía emocionando a sala: "ben o sei ben sei eu todo/que para eu aprender este ladrido/ á fin fixeron falla/ mil mulleres lavando a reo no río de Saá/ e mil arando e dúas mil cosendo e cinco mil/ apañando cozas e garabullos no medio do monte e Ti/ sobre todo ti plantando pinos nun serragoto inmenso/ desaprendendo canto es/ esfuracando as túas dúbidas".