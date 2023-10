"Teño contrato firmado ata os 100"

Eduardo Salgado entrou nun colexio de frades aos doce anos e dous despois botárono porque el o que quería era ser cura, que polo menos podían andar por fóra. Daquilo aprendeu algo, solfeo, e aquilo permitiulle algo, saber que o seu era a música. Dous meses despois agarrou unha trompeta porque o chamaron da Banda de Música de Antas para ir tocar e xa nunca máis perdeu o gusto. "Meu pai non quería, pero quen llo pediu foi o seu amigo, que era o director da banda, e a el non lle podía dicir que non", conta.

Agora ten 91 anos e o seu tesón para seguir soprando forte por facer soar o instrumento da súa vida fíxoo merecedor de recoñecemento no Certame Galego de Bandas de Música Populares, celebrado este domingo en Narón. El só ía comer a Betanzos e ver a entrega de premios, e volveu á casa coa admiración dos seus colegas en forma de galardón. "Non me enterei de que o meu fillo e a nora estaban entre o público ata que recollín o premio", di, "alí vin moitos compañeiros da banda, pero dixéronme que foran invitados, e en realidade ían por min", engade un home ao que lle custou aguantar as bágoas, "pero son duro".

Tamén é mozo ou maior dependendo sobre o que se lle pregunte. "Dinme que parezo de 70", pero tamén é o "avó" de todos os da banda -ningún pasa dos 40 anos, explica-; "teño contrato firmado para chegar aos 100" e en cambio non toca o acordeón, aínda que pasou toda a vida querendo xuntar para un, porque "agora pesa moito no lombo", e non baila porque, "ao chegar aos 80", fóronselle as ganas. Non vai ás verbenas tampouco porque é máis de bandas que das orquestras de agora, pero "por min non quedou un baile por botar". Pensou en xubilarse tamén, da música e do teatro, pero non lle deixan.

Ademais de ser "inspiración" e "o mellor exemplo para todas as xeracións de músicos", tal e como sinala o galardón da Federación Galega de Bandas, recibido de mans do seu compañeiro de atril, Víctor Busto, Eduardo é actor sobre as táboas, foi membro da coral Sons do Farelo ata que a garganta deixou de estar á altura, tivo un bar, exerceu de soldador nunha fábrica, repartiu cartas e creou un club de fútbol, o CD Estrella, para demostrarlle aos do Portugalete como había que facer para ascender un equipo. En catro anos subiuno de categoría, logo baixou e, como os nervios "me desfacían o estómago", tivo que deixalo.

A vida de película de Eduardo arrancaba en Vilane, en Antas, e levouno a Herbón, ao País Vasco e á Coruña ata volver ao sitio de sempre para adicarse ao de sempre, a música. Ao quedar viúvo "que ía facer?", pregúntase, e en 2007 colleu polos cornos un destino que o obrigara a deixar a banda de Antas antes de tempo. El, con José Salgado, regaloulle á formación un libro sobre a súa historia, vaivéns incluídos: en 1962 desfacíase e do seu seo nacían tres orquestras porque "a banda desaparecería, pero os músicos non", e no 88 volvíase refundar.

A trompeta sempre estivo presente e en Getxo, "cando ninguén me coñecía aínda", xa o chamaron para ir tocar a unha banda. Alí estivo un ano porque ao cambiar de traballo "non me quedaba tempo para durmir" e agora compensa os desvelos de antes e de hoxe -déitase ás 3.00 por ensaiar- "aproveitando ben a mañá", recoñece.

Eduardo é amigo de todos na banda ullá e como el tamén se considera novo, forma parte da formación grande e da xuvenil. Consólao saber que hai canteira. Traballaron duro el e outros catro máis, aínda que o que non conseguiu foi contaxiarlle a súa paixón ao fillo: "El quería ser xogador de fútbol, pero cando empezou a recibir moitas patadas xa o deixou".

Vai camiño dos 100 tocando todo canto estilo se lle pon por diante, dos boleros de antes ao rock de agora. En Portugalete fixo unha aposta con tres amigos para ver quen chegaba ao século. Puxeron 100 pesetas cada un e o que perdese tiña que tirarse ao mar desde un barco que agora está exposto nunha rúa: "Fun buscalos pero morreron os tres; a min terán que volverme botar o barco ao mar".