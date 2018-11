El TC falla que el titular del coto tiene responsabilidad aunque no haya caza

Cada vez que un conductor se ve implicado en un accidente con jabalíes se lleva dos sustos: el primero con el impacto, y el segundo cuando tiene que asumir la reparación de su vehículo. Y es que, hasta el momento, la Ley sobre Tráfico estipulaba que en los accidentes ocasionados por atropello de especies cinegéticas en las vías públicas, el responsable de los daños era por regla general el conductor.

Recogía dos excepciones. Por una parte, responsabilizaba al titular del coto —o en su defecto el propietario del terreno— cuando el accidente se producía como consecuencia directa de una acción de caza colectiva de una especie de caza mayor, llevada a cabo el mismo día o en las doce horas siguientes. Por otra, establecía que el titular de la vía pública también era responsable cuando no hubiera reparado la valla de cerramiento o no colocara la señalización específica de animales sueltos.

Una sentencia sobre un caso en La Rioja abre la puerta a que los jueces analicen atropello a atropello

Una conductora que atropelló un corzo en La Rioja, en una reserva cuyo titular era la administración autonómica y en un día inhábil para la caza, presentó una reclamación y la jueza del Contencioso-Administrativo número 1 de Logroño planteó una cuestión de inconstitucionalidad ante el TC. La magistrada dudaba de la constitucionalidad de la disposición séptima de la Ley de Tráfico —que apunta al conductor del vehículo como responsable de los daños a personas o bienes en el caso de los accidentes con fauna cinegética— por posible infracción del artículo 106.2 de la Constitución Española.

El Constitucional analizó el caso y llegó a la conclusión de que la Ley de Tráfico no vulnera la Carta Magna. Sin embargo, considera que, aunque no haya acción de caza mayor, la responsabilidad no puede ser achacada directamente al conductor, sino que "el órgano judicial debe examinar el supuesto de hecho que se le plantea, de acuerdo con las reglas generales de la responsabilidad que le sean aplicables". Esta sentencia abre la puerta a que los jueces analicen caso a caso y decidan si los daños se achacan al conductor o al titular del coto.