El Tribunal Administrativo de Contratación Pública de Galicia (Tacgal) anuló la licitación del Servizo de Axuda do Fogar (SAF) de Castroverde, y obligó al Concello a iniciar de nuevo el procedimiento de contratación.

Este, por su parte, sacó una nueva licitación el jueves pasado, pero solamente para un plazo de diez meses de servicio. Se trata de un proceso simplificado que solamente tendrá en cuenta el plano económico de las ofertas que presenten las empresas, que todavía tienen abierto el plazo de presentación.

''Isto permitirá continuar co servizo, e ao mesmo tempo nos dará marxe suficiente para poder sacar a nova licitación'', indicó el alcalde, el socialista Xosé María Arias.

Esta resolución del Tacgal se produce tras el recurso interpuesto por la empresa Protección Geriátrica contra la adjudicación de la contratación del servicio. Contra esta estimación cabría apelar solamente a la sala del contencioso administrativo del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia.

El portavoz popular, Rubén Otero, se mostró este viernes ''moi preocupado por esta resolución'' y recuerda que ''non é a primera vez que este servizo ve comprometida a súa continuidade, con irregularidades nos pagos e un suposto caso de explotación laboral'', indicó.

''É responsabilidade do rexedor estar ao corrente de como se desenvolve e informar aos grupos políticos de todo o que conleva esta prestación, ademais de levar a cabo as xestións oportunas para que o servizo, que beneficia a máis dun cento de familias no municipio non se vexa alterado'', indicó.

La CIG instó hace días, por su parte, a recuperar la gestión directa del servicio, después de que la empresa que lo prestaba hubiese entrado en concurso de acreedores y tuviese en el próximo 31 de julio la fecha de finalización de su contrato. Las trabajadoras, por su parte, denunciaron retrasos en los pagos.

Por otro lado, hace meses sindicatos y oposición manifestaron su preocupación al conocer la supuesta explotación laboral a trabajadoras migrantes en la empresa.