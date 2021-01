La incidencia del virus se dispara en varios concellos de A Mariña y A Pastoriza

La incidencia del coronavirus sigue disparada en A Mariña. Los concellos donde más preocupa la evolución del virus son Xove (3.265), Viveiro (962), O Vicedo (604), Burela (474) y Cervo (427).

Según los datos publicados este domingo en la web del Sergas, Viveiro contabiliza 148 positivos en los últimos 14 días, la cifra más alta registrada en el concello desde el inicio de la pandemia. El elevado número de casos se atribuye al incremento de las PCR que se están realizando por parte de los servicios sanitarios, entre 150 y 250 en los últimos días. Además ese domingo se ha realizado un cribado masivo y voluntario a 1.400 personas, por lo que es posible que el número de positivos detectados aumente en los próximos días.



En el resto de la provincia, también destaca la evolución de A Pastoriza, con 58 casos en las últimas dos semanas y una incidencia acumulada a 14 días de 1.957 por cada 100.000 habitantes. Este incremento de positivos está ligado al brote detectado en los últimos días en la residencia de Bretoña, donde hay 18 usuarios contagiados.

El número de concellos libres de coronavirus en la provincia ha pasado de 26 a 21. Son Antas de Ulla, Baleira, Barreiros, Bóveda, Cervantes, Folgoso do Courel, Friol, Lourenzá, Navia de Suarna, Negueira de Muñiz, As Nogais, Paradela, O Páramo, Pedrafita do Cebreiro, Pol, Ribas de Sil, Ribeira de Piquín, O Saviñao, Sober, Triacastela. Salen de la lista Abadín, Castroverde, A Pobra do Brollón, Portomarín, Quiroga y Baralla.

En cuanto a las ciudades gallegas, Lugo es la única que mejora sus datos, tras reducir sus casos en las últimas dos semanas a 105 y su incidencia a 107.

El resto de las urbes gallegas registran incrementos de casos positivos e incidencia, siendo Santiago la que se encuentra en una situación más preocupante, con 316 casos y una incidencia de 323. También A Coruña se aproxima a los 300 casos por cada 100.000 habitantes.