Suspendida una veintena de actos en Lugo por el covid-19

▸ CAMPAÑA DEL SLG. El Sindicato Labrego Galego (SLG) suspende las actividades previstas a partir de hoy con motivo de la campaña ‘O rural galego sobre a mesa’, con actos en Ribadeo, Chantada y Lugo.

▸ XANTAR EN LA USC. El Xantar Biocientífico organizado para el viernes por el grupo BioReDes del Campus Terra queda cancelado.

▸ SIN FESTIBLUES. No habrá conciertos del Festiblues organizado por el pub Clavicémbalo. Los conciertos iban a ser los días 13,14, 20 y 21 de este mes.

▸ COCIDO SOLIDARIO. El cocido solidario del sábado a favor de Cáritas de la parroquia de A Nova, en Lugo, queda aplazado y se devolverá el dinero.

▸ CATA DO VIÑO DE BALGOS. La Cata do Viño de Galgos (Cervantes) no se celebrará el día 21.

▸ MUSEO ROMANIZACIÓN. La plataforma Muro aplaza el acto lúdico reivindicativo organizado a favor del Museo da Romanización.

▸ CONCIERTO DE SÉS. La actuación de Sés en la sala Tebras de Lugo este sábado se pospone para el 30 de abril por decisión de la cantante. ▸ RUGBY EN SARRIA. En Sarria se suspendió una concentración de escuelas de rugby de Galicia, que iba a reunir a 400 niños.

▸ MANIFESTACIÓN EN SARRIA. Quedó suspendida la manifestación convocada para el viernes en defensa del Frei Luis de Granada.

▸ EN CARBALLEDO. La Irmandade Cultural País do Faro aplaza la presentación de la revista Alicerces.

▸ UNED SÉNIOR DE TERRA CHÁ. La Uned Sénior de Eume y Terra Chá aplaza la excursión a Santander, prevista a finales de marzo.

▸ CEIP DE CASTRO DE REI. La Anpa del Ceip Ramón Falcón de Castro de Rei retrasa la comida conmemorativa por los 45 años del centro educativo, que iba a celebrarse el sábado 21 en el pabellón escolar.

▸ GALA EMPRESARIAL DE VILALBA. La asociación de empresarios Sete Pontes posterga la segunda Gala de Empresarios, que iba a celebrarse el día 18.

▸ CAZA EN MUIMENTA. La Federación Galega de Caza anula la Xornada de Exaltación da Caza e do Mundo Rural de Muimenta que se iba a celebrar este domingo.

▸ FEIRA DO QUEIXO DE FRIOL. El equipo de gobierno del Ayuntamiento de Friol suspende la Feira do Queixo e Pan de Ousá, programada para el próximo domingo 22.

▸ FESTA DO OURIZO. La Festa do Ourizo de San Cibrao, prevista para el sábado, quedó suspendida tras una reunión del Ayuntamiento con los hosteleros.

▸ FESTA DO LACÓN DE XOVE. La Festa do Lacón de Xove, promovida desde la agrupación Saíñas, tampoco se celebrará este sábado.

▸ MOTOS EN MONDOÑEDO. La concentración de motos que iba a desarrollarse este fin de semana a Mondoñedo queda aplazada.

▸ PROTESTAS DE PENSIONISTAS. La Asociación de Jubilados y Pensionistas de Lugo suspende sus manifestaciones de los lunes, al tratarse de un colectivo de riesgo.

▸ DÍA DEL ÁRBOL EN BARALLA. La directiva de la asociación Porta dos Ancares de Baralla acordó suspender la celebración del Día da Árbore después de valorar la situación de emergencia sanitaria en España y las recomendaciones del Gobierno central y de la Xunta de Galicia. El acto estaba programado para el próximo día 18.

▸ PESCA EN FOZ. La asociación A Ribeira anunció la anulación del campeonato de pesca deportiva del sábado como medida preventiva de la propagación del coronavirus y espera organizarlo en otra fecha.

▸ BAILE DE JUBILADOS EN FOZ. El Ayuntamiento de Foz no celebrará la fiesta anual de los jubilados, programada para el día 21. También se suspendió el baile para los mayores de los domingos en el Bahía.

▸ CENA BENÉFICA EN BARREIROS. La cena benéfica para recaudar fondos contra el cáncer en Barreiros queda pospuesta hasta que la organización decida una nueva fecha.

▸ ACTOS DEPORTIVOS. Los partidos de fútbol de Tercera División, Autonómica Preferente y demás categorías dependientes de la Federación Galega de Fútbol no se disputarán este fin de semana. Tampoco se jugará el encuentro del Burela de fútbol sala femenino de Primera División. En baloncesto se aplazaron los partidos y no habrá carrera del Corre con Nos.