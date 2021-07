El ‘Street View’ llega al Camino Francés

La presentación del Camiño Visor, un nuevo proyecto apoyado por la Xunta y desarrollado por la empresa lucense Ceres Ingeniería, tuvo lugar este viernes en Palas de Rei. Esta tecnología permite obtener una representación virtual del Camino Francés, mediante la captación de imágenes en tres dimensiones, para difundirlo posteriormente a través de un servidor para todo el mundo.

El acto, que tuvo lugar en el centro comarcal de la localidad y en sus inmediaciones, contó con la presencia de Javier Arias, delegado territorial de la Xunta en Lugo; Pablo Taboada, alcalde de Palas de Rei, y Pablo Fernández, representante de Ceria.

Esta iniciativa recibirá 20.500 euros del programa O Teu Xacobeo, del que Javier Arias destacó que "permite poñer en valor o contexto universal do Camiño neste Ano Santo tan particular", indicó.

Para la obtención de las imágenes, una persona realiza la ruta a pie, con una mochila que lleva integrada la cámara. Esto permite llegar a todas aquellas localizaciones a las cuales no es posible hacerlo en coche, incorporando nuevo contenido que actualmente no se puede consultar a través de la plataforma ‘Street View’. El proyecto se desarrolla en el trayecto del Camino que discurre por territorio gallego, del que forman parte los municipios de Pedrafita do Cebreiro, Triacastela, Samos, Sarria, Paradela, Portomarín, Palas de Rei, Melide, Arzúa, O Pino y Santiago de Compostela.

Arias quiso destacar de esta nueva aplicación que "aumentará o impacto do Camiño Francés ao facer máis visibles os seus recunchos ao longo de todo o mundo", ampliando así "a riqueza natural, cultural e humana do Camiño de Santiago, e sumando novas vías de promoción de todos os recursos que ofrece, incluídos os negocios e os establecementos", indicó.

Para finalizar el acto, el delegado portó, junto al representante de Ceres, la mochila a lo largo de un tramo del concello de Palas de Rei, mostrando así el funcionamiento de esta nueva aplicación.

Arias recalcó que en el conjunto de las dos ediciones de O Teu Xacobeo se celebrarán en Galicia más de 400 propuestas socioculturales, en las que la Xunta "está a investir preto de 8 millóns de euros coa finalidade de promocionar esta edición do Ano Xacobeo".