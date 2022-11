La plataforma Stop Desafiuzamentos Lugo ha alertado este miércoles de un "repunte" de desalojos en la provincia, con un claro perfil: en su mayor parte "son mujeres que están solas y no tienen apoyo, ni disponen de ayudas".

Así lo ha aseverado la presidenta de esta entidad, Mina Galván, quien ha citado el caso "de una joven que perdió una vivienda hace tiempo" y a la que "se le intentó buscar una en alquiler, pero no optó al bono social". También ha dado cuenta de otra mujer "que no puede encontrar trabajo por su enfermedad" y de "una familia que está fuera porque, por racismo, no encuentran piso". "Y son personas que pagan; simplemente el dueño pone como excusa que quiere la vivienda para él, pero lo que quiere es subir exageradamente el alquiler", ha denunciado.

Otro "caso sangrante", ha señalado la activista, es la "de una víctima de violencia de género, que tenía concedido un bono social", pero el dueño "ha decidido no renovar" la ayuda y ahora ella "está pérdida para buscar otra vivienda".

Todo esto ocurre en una provincia en la que, según Mina Galván, "hay más de 12.000 viviendas vacías", inmuebles que en algunos casos se podrían emplear para el alquiler a personas vulnerables o que están en riesgo de ser desalojadas.