La provincia tiene 19 alcaldes sin salario y diez cobran por ejercer otro cargo

Un total de 19 alcaldes de la provincia no cobran salario o todavía no lo tienen asignado. Otros ocho tienen sueldos de la Diputación y dos como jefas territoriales de la Xunta, por lo que ascienden a 29 los que no cobran sueldo municipal, que quedarán en 28 tras el acuerdo alcanzado en Viveiro, que será ratificado en el pleno de este lunes. Los 48 con emolumentos aprobados, ya sean del Concello o de otras administraciones, ingresan 2.050.550 euros, lo que hace un sueldo medio de 42.719.

Diez de los regidores están jubilados, tres viven de su profesión y cuatro no reciben retribuciones porque la corporación bloqueó sus propuestas, como sucede en Muras, Becerreá, Monterroso y Viveiro, donde la cuestión ya está encauzada. Tampoco habrá problemas en otros dos casos pendientes, como son los de la regidora de Rábade, Remedios González, y el de su homóloga de Alfoz, la independiente Efigenia Maseda.

Los mandatarios jubilados son cinco más que en 2019. Se trata de José Luis Álvarez, de Pantón; Manuel Varela, de Chantada; José Luis Rivera, de Quiroga; Claudio Garrido, de Sarria; José Manuel Mato, de Paradela; Antonio de Dios, de Meira; Lino Rodríguez, de Pol; José Fernández, de Navia; Jesús Novo, O Vicedo; y José Pardo, de Outeiro de Rei. En este caso solo perciben dietas por asistencia a plenos y comisiones.

Sueldos de los alcaldes

Sueldos de los alcalde

Los tres regidores que viven de los sueldos profesionales son Julio Yebra-Pimentel, de Carballedo; Ángel Martínez-Puga, de Baleira; y María José Fernández, de O Valadouro.

SUELDOS MÁS ALTOS. Ocho de los diez regidores con salarios más altos tienen dedicaciones en la Diputación. A ellos se unen las alcaldesas de Triacastela, Olga Iglesias, y Guntín, María José Gómez, que ostentan las jefaturas territoriales Medio Rural y de Educación y Cultura de la Xunta, respectivamente. Esta última se incorpora este mes al Senado. La alcaldesa de Lugo, Lara Méndez, es la mejor pagada con 74.288 euros brutos al año, pero quien percibe los emolumentos más altos es el monfortino José Tomé, con una asignación de 75.000 euros en su condición de presidente de la Diputación. Les siguen en el listado los regidores y diputados provinciales con dedicación exclusiva, como la trabadense Mayra García, la guitiricense Marisol Morandeira y el fonsagradino Carlos López, por parte del PSOE, y el alcalde de As Nogais, Jesús Núñez, del PP. Todos cobran 60.000 euros y renunciaron al sueldo municipal.

Cerca de esas cantidades están diputados provinciales con dedicación parcial del 75% como el focense Fran Cajoto o del 50%, como la regidora de Antas, Pilar García Porto, ambos con un complemento municipal. El castroverdés Xosé María Arias solo percibe su dedicación del 75% en San Marcos.

El listado de 17 regidores con ingresos entre 40.000 y 47.000 euros está encabezado por el ribadense Daniel Vega, con 47.000, una cifra inferior a los 72.587 que percibió como diputado autonómico en 2021, según el Portal de Transparencia del Parlamento gallego, de los que 55.854,24 euros correspondían al salario base. La cifra está por debajo de los 52.272,61 euros anuales que fija la ley para 2023 para municipios entre 5.000 y 10.000 habitantes. Francisco Balado, regidor de Castro de Rei, que se encuentra en la misma franja de población, está bastante por debajo ese mínimo legal, al cobrar un total de 43.000 euros. Esta tendencia está generalizada y evidencia una línea de contención salarial.

Otros 17 regidores perciben entre 30.000 y 40.000 euros. Los de municipios con menos de 1.000 habitantes solo cobran por ley 34.848 euros por una dedicación parcial del 75%. Es el caso de O Courel, Ribeira de Piquín, Ourol, Pedrafita y Negueira de Muñiz.

Por debajo de los 30.000 euros quedan los alcaldes de Cervantes, A Pastoriza, Xermade y Mondoñedo. Este último, el empresario Manuel Otero, tiene el sueldo más bajo con una dedicación parcial de 21.000 euros,