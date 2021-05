"Somos trabajadoras de una planta covid y teníamos necesidad de salir al Camino"

El grupo de caminantes burgalesas que coordina Eva Revilla goza del largo recorrido en las distintas rutas jacobeas pero los últimos tiempos de peregrinaje han sido muy especiales debido a la pandemia y los cambios de todo tipo que implica. Son amigas que trabajan en una residencia de mayores de la Diputación de Burgos y suelen dedicar varios días en primavera y otoño para realizar los tramos en dirección a Compostela. Esta semana estuvieron por tierras mariñanas y ha vuelto a ser especial.

"La mayoría somos trabajadoras de una planta donde se atiende a residentes con covid, y teníamos necesidad de salir al Camino y acercarnos al final", reconoce Revilla. Ahora se han quedado en Miraz y reservan el próximo 2022 para completar los últimos cien kilómetros hasta la catedral de Santiago.

Comenzaron en el 2014 sobre el Camino Francés, desde Pamplona, pero al llegar a tierras castellanas ya muy familiares optaron por cambiar de ruta y abordar el Camino Norte desde San Vicente de la Barquera. "Buscamos paisajes y rutas con más costa y playas", señala. En A Mariña no han perdonado acercarse a las de Foz o visitar la zona de Illa Pancha. Solo una de las nueve compañeras no había visitado antes As Catedrais.

La catedral de Mondoñedo les ha encantado pero también, y muy especialmente, iglesias como la de Os Remedios. En Mondoñedo eligieron la finca O Remanso durante dos noches y la hospitalidad e información de Luis Fernández Ansedes, presidente de la asociación Abrindo Camiño que les sirvió de guía para conocer uno de los vértices del Camino Norte, en mitad de la ruta que llega desde Vilamartín Grande hasta Mondoñedo y sigue por Abadín y Vilalba hasta Baamonde.

"El pasado año ya no nos quedamos en albergues públicos sino en privados, casas rurales o los hostales, por cuestión del covid", cuenta

Ahora los establecimientos de turismo rural son imprescindibles para los peregrinos, al faltar plazas en los albergues públicos. "El pasado año, por el covid, ya no nos quedamos en albergues públicos sino en los privados, casas rurales y hostales", explican.

Están todas vacunadas desde hace mucho, incluida otra compañera de ruta, Isabel, que esta vez no pudo acompañarlas, pero han preferido etapas y paradas tranquilas para disfrutar del Camino. La pandemia ha cambiado muchas cosas: "Al principio nos movíamos en autobuses, el año pasado en furgonetas y esta vez hemos venido en coches para afrontar la ruta", reconocen.

El peregrinaje aporta muchas experiencias pero sin duda en estos momentos el poder liberarse de la mascarilla durante buena parte del tiempo en mitad de la naturaleza es una de las más agradecidas: "Cuando nos acercamos a las poblaciones o nos cruzamos con otras personas sí la usamos pero apenas nos hemos topado con gente en estas etapas. El Camino Norte registra mucha menos afluencia que el Francés, aunque también menos servicios".

Una peculiaridad en Galicia es la señalización, más cuidada que en el País Vasco y con detalles curiosos o diferentes. Eva Revilla dice que "en otras comunidades la concha indica la ruta pero en Galicia descubrimos que está más bien como adorno y hay que fijarse en las flechas para la orientación".

Fernández Ansedes detecta que el Camino Norte "volve rexurdir neste período pandémico". En la mañana de este sábado pasaron por Mondoñedo hasta 30 peregrinos procedentes de Berlín, Ucrania, Madrid o Vitoria, con los que pudo pararse y conversar.

CAMIÑO NORTE

► Concellos: Ribadeo, Trabada, Lourenzá, Mondoñedo, Abadín, Vilalba, y Baamonde en la provincia.



► Longitud: Son 190,7 kilómetros por Ribadeo y 184,7 por la variante de Santiago de Abres.



► Afluencia: En 2019 llegaron 19.019 peregrinos, el 5,47% del total.