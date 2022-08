Solo Lugo y Monforte presentan más de 20 casos activos de covid

Los casos de covid mantienen su tendencia a la baja en la provincia de Lugo. En tan solo una semana, el número de positivos ha pasado de 380 a 262. De hecho, los casos bajan en el 64% de los concellos (esto es, en 43 de los 67 ayuntamientos). Además, tan solo Lugo (77) y Monforte de Lemos (21) presentan más de 20 casos activos, seguidos de Burela (14) y Foz (13), que son los únicos que superan los 10 positivos. El resto de municipios de la provincia se mantienen por debajo de los nueve diagnosticados.

Esta semana, el descenso más notable se ha producido en la ciudad de Lugo, que pasa de 112 positivos a 77 (aunque, al ser la más poblada, sigue concentrando el mayor número de casos).

Mientras, los contagios solo aumentan con respecto a la semana pasada en 12 de los 67 municipios. En este sentido, los concellos donde se ha registrado un ligero repunte de casos han sido Bóveda (+2), Burela (+5), Foz (+4), Friol (+1), Meira (+1), Monforte de Lemos (+1), Monterroso (+3), Paradela (+5), Quiroga (+2), Sober (+5), Vilalba (+1) y Xove (+3). En cualquier lugar, se trata de subidas poco significativas que no han hecho saltar las alarmas en ningún municipio.

Asimismo, destaca también el número de ayuntamientos libres de coronavirus. Si la semana pasada eran ocho, esta semana son 18 y, teniendo en cuenta que son 14 los municipios que a fecha de hoy presentan un único positivo, podrían ser cada vez más los concellos que lograran no sumar ningún caso.

No obstante, cabe recordar que con el protocolo actual no se contabilizan los autotest positivos y no se hacen pruebas de diagnóstico a población en general, salvo a la vulnerable.

En cuanto a los hospitalizados, en el área de Lugo hay 30 ingresados en planta y uno en cuidados intensivos.