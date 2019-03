El Ayuntamiento de Sober ha decretado dos días de luto oficial por el asesinato de Estrella Domínguez Menéndez, natural del lugar de Naz (Rosende), y que falleció a manos de su marido este viernes, en Madrid.

El gobierno local celebrará el lunes, al mediodía, una concentración en la Praza do Concello en respulsa de la violencia machista y en recuerdo de esta vecina.

Las banderas de la casa consistorial lucirán a media asta en señal de dolor durante esos dos días. Se espera que autoridades provinciales, autonómicas y representantes del Gobierno central en Galicia acudan a la concentración del lunes.

Estrella Domínguez será enterrada en la tarde de este domingo en el cementerio de San Miguel de Rosende. Está previsto que sus restos lleguen sobre las seis de la tarde para oficiar una misa de funeral antes del sepelio.

Todo apunta a que cientos de personas acudan hasta la iglesia, máxime cuando su familia es muy conocida y apreciada en el municipio. Sus padres, nonagenarios ambos, están ingresados desde hace unos cinco años por decisión propia en la residencia de mayores soberesa que gestiona la fundación San Rosendo. Allí estuvo recientemente la víctima para visitarlos, ya que, según pudo saber este diario, siempre que tenía oportunidad se desplazaba hasta la capital del Amandi para interesarse por su estado de salud.

EL SUCESO. Estrella Domínguez, de 63 años, fue asesinada por su esposo, Luis Díaz Pintado, un abogado jubilado de 81 años, este viernes, Día de la Mujer. El crimen lo perpetró con una escopeta de caza. Seguidamente, el hombre se quitó la vida con la misma arma.

Fue la hermana de la víctima la que avisó a la Policía Nacional de que algo iba mal al no saber nada de ella, máxime cuando no acudió a una cita que tenían concertada para hacer un papeleo y al no cogerle ni el teléfono ni el telefonillo de la vivienda.

LA PUERTA ABAJO. Cuando los agentes llegaron a la casa de la pareja, situada en el número 150 de la avenida de la Institución Libre de Enseñanza, antigua García Noblejas, en el distrito de Ciudad Lineal de Madrid, la puerta estaba cerrada, con la llave echada, por lo que los bomberos tuvieron que abrirla a la fuerza, echándola abajo.

La única hija de Estrella Domínguez, que acaba ser madre de dos gemelos, explicó a la Policía Nacional que la pareja se llevaba bien y que el mismo jueves habló con su madre sin que le contase que hubiese habido algún problema entre ambos.

Tampoco hay conocimiento de denuncias previas relacionadas con la violencia de género por parte de la víctima.

Los vecinos indicaron, asimismo, que Luis y Estrella llevaban viviendo muchos años en el bloque. "Eran muy agradables y yo misma hablé el miércoles con ella y me dijo que estaba muy liada con la notaría", señaló una mujer que la conocía desde hacía mucho tiempo.

Y es que la víctima preparaba su prejubilación en un despacho de un notario de Madrid en el que llevaba trabajando desde hacía un par de décadas como administrativa, cuando se trasladó a la capital de España desde la localidad sobereresa de Naz.

En cuanto al asesino, el abogado jubilado de 81 años Luis Díaz Pintado, era el segundo esposo de la víctima. Se comenta que se trataba de una persona tranquila, por lo que nadie puede explicar qué sucedió para quitarle la vida a su pareja y luego suicidarse con su escopeta de caza, la misma que usaba siempre que viajaba con la fallecida a Sober a pasar unos días de vacaciones, para practicar su deporte favorito.

Buscan a un varón por acoso sexual en Chantada



La Guardia Civil intenta identificar a un hombre que en la madrugada del sábado acosó sexualmente a una joven en la Feira do Viño de Chantada y que también fue el protagonista de una agresión física hacia otra mujer. Según puedo saber este diario, una pandilla de jóvenes recriminaron a un hombre por su actitud lascivia, momento en el que le tocó el culo a una de ellas. Tras recriminarlo por ello, agarró a otra joven por el cuello mientras les decía a todas de que no se extrañasen de que hubiese tantos asesinatos de mujeres. En el suceso intervinieron amigos del hombre, que lo agarraron y se lo llevaron del lugar.