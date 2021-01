La situación, concello a concello: Sarria sextuplica sus casos en una semana

A Mariña continúa siendo la comarca lucense con peores datos de incidencia del virus. En cifras totales, y según los datos facilitados el lunes, hay tres municipios con más de un centenar de casos activos. Son Viveiro –con 275 y donde la Xunta decidió aplicar este martes nuevas restricciones como el cierre total de la hostelería y la actividad no esencial–, Xove –con 106– y la capital, con 163.

En el caso de Viveiro, las personas con enfermedad activa han pasado de 164 a 275 en tan solo una semana. Y en el de Lugo también se aprecia una tendencia preocupante, aunque los 163 enfermos del lunes estaban todavía muy lejos de los 286 que llegó a haber el 30 de noviembre, en el pico de la segunda ola.

Hay 13 municipios que no presentan ningún caso activo: Antas de Ulla, Baleira, Cervantes, Lourenzá, Navia de Suarna, Negueira de Muñiz, As Nogais, Paradela, O Páramo, Pedrafita do Cebreiro, Ribeira de Piquín, Trabada y Triacastela.

Mientras que se aprecia una evolución especialmente preocupante en otros como Sarria (de 6 a 39 casos en una semana), Monforte (de 25 a 57) o Bóveda (de 0 a 11).