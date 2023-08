Tres siniestros con seis muertos marcan en Lugo un verano negro en la carretera

El verano de 2023 se recordará en Lugo por la gravedad de tres accidentes de circulación. No fueron unos meses con especial siniestralidad vial, pero sí dejaron huella esos tres siniestros, cada uno de ellos con dos víctimas mortales, en una concatenación de desgracias que no es nada habitual.

Estos graves sucesos sí que contribuyen, sin embargo, a aumentar la estadística de víctimas mortales en lo que va de año con respecto al pasado: en 2022, a estas alturas del año, se habían producido ocho fallecidos, cuando este año ya ascienden a quince.

El primero ocurrió en la mañana del 12 de julio. Un tren se llevó por delante un coche en el paso a nivel de Recimil, en Lugo. En el acto falleció Joseph Aarón Chalén, un joven de 21 años que iba en el asiento del copiloto. El convoy lo alcanzó de lleno a él. Horas después, moría en el hospital Lucus Augusti Marco Fernández, el conductor, de 19 años, debido a las graves heridas que sufrió. Ambos eran naturales de León y estudiaban en el instituto de FP Tecnológico Industrial de esa localidad. Realizaban prácticas desde mayo para la empresa Telice en la obra de un centro asociado a la subestación de Adif de Oural. Un tercer compañero salvó milagrosamente la vida.

Con motivo de este siniestro, los vecinos de Recimil y Coeo protestaron y realizaron concentraciones de repulsa, pues a su juicio el paso de peatones no cumple las medidas de seguridad. Adif anunció que cortará la carretera en ese lugar y construirá un puente, pero entre tanto adecuará una carretera para dar servicio por otro paso elevado cercano.

El segundo se registró en Chantada, que se tiñó de luto por el fallecimiento de dos jóvenes muy queridos, Abel Carreiro García y Álex Gómez Ríos, de 18 años de edad, ambos futbolistas del club chantadino. A las 0.15 del 8 de agosto, el coche donde iban, conducido por un tercer miembro del equipo, también de esa edad, se salió de la calzada al intentar evitar un jabalí en el kilómetro 53,100 de la N-540. Regresaban de Taboada de jugar un torneo veraniego de fútbol.

Tras impactar con el animal, el coche se estrelló contra un guardarraíl que se introdujo fatalmente en el habitáculo y segó la vida de los dos chicos que iban en el lado derecho. Esa bionda no cumplía con la normativa actual al estar rematada en círculo, no abatida al terreno, como se colocan desde hace más de una década. Eso produjo que los hierros actuasen como cuchillas. No habían transcurrido aún 12 horas después del accidente cuando los operarios de carreteras habían repuesto de nuevo el guardarraíl destrozado, esta vez sí, acabado hacia el suelo y con las distancias de seguridad pertinentes.

Así pues, cuatro muertes inesperadas, de jóvenes que recién habían superado la mayoría de edad.

El tercer choque ocurrió el pasado fin de semana en el casco urbano de Lugo. Tampoco es normal que un accidente en ciudad tengan una consecuencias así de fatales, pero así fue. Murieron Antonio Pumariega Núñez, de 95 años, y su hija, María Teresa Pumariega Flores, de 68.

Los dos iban como ocupantes en un turismo con otras dos personas y el conductor, que por motivos que se desconocen se cambió de carril y se fue de frente contra otro vehículo, donde viajaban tres personas, una de ellas un niño de dos meses. El accidente se registró en un paso elevado sobre la N-6, justo cuando la Avenida das Américas está a punto de pasar de calle a carretera.

Eran las diez de la noche del pasado sábado y el número de heridos provocó momentos de tensión, con la Policía trasladando a algunos de ellos, los más leves, en los coches patrulla al no haber ambulancias suficientes. En principio, el balance era de ocho heridos, pero según pasaban las horas la situación de dos de ellos empeoraba y morían de madrugada en el Hula.

De los 15 fallecidos en lo que va de año, nueve tenían menos de 22 años de edad. A los cuatro de Recimil y Chantada se suman un percance de moto en Pantón y la tragedia de Xove, con cuatro jóvenes víctimas mortales.

Galicia sumó un total de 75 heridos durante el pasado fin de semana

El último fin de semana de agosto dejó un balance de tres muertos y 75 heridos en un total de 51 accidentes registrados en las carreteras gallegas. Según el 061, Pontevedra fue la provincia con más siniestralidad vial con 21 siniestros, mientras que en A Coruña hubo 17, en Lugo, 5, y en Ourense, 8. Un tercio de los heridos tenían edades comprendidas entre los 20 y los 34 años. Este lunes, la lluvia causó de nuevo salidas de vía, como la de la imagen en Oleiros (A Coruña), donde fue necesario rescatar al conductor.