El mundo recupera poco a poco la normalidad después de dos años vividos a medias, y el jueves le tocó el turno a las Festas do Oito, en honor a la Virgen María, que volvieron a lucir de norte a sur de la provincia después de que en 2020 no se celebraran por culpa del covid, y el año pasado tuvieran lugar en algunos lugares y con restricciones.

En O Cebreiro, el sol coronó uno de los santuarios más altos de la provincia, el de Santa María A Real. Cientos de personas se acercaron a rendirle culto, con oficios a cada hora desde las 8.00 hasta la misa grande, celebrada a las 13.00 horas en el campo de la fiesta, a la que siguieron nuevos oficios por la tarde, ya en el templo.

Cientos de personas rindieron culto a la Virgen en O Cebreiro. SEBAS SENANDE

Peregrinos, vecinos y visitantes llenaron de velas el santuario románico que guarda las reliquias del milagro del Grial, que se celebra mañana, el día grande de los festejos.

El regidor local, José Luis Raposo, apuntaba que, como es costumbre, al lugar se acercaron muchos vecinos de la zona del Bierzo, aunque reconoce que la afluencia fue menor que otros años.

En A Fonsagrada se vivió una nueva edición de sus fiestas en honor a Santa María. Así, el día de la Patrona recuperó los festejos típicos de una jornada marcada en rojo en el calendario de los vecinos.

SARRIA. "Dos veranos sin ti". Este lema, que lucían unos jóvenes en su camiseta, resumía ayer el sentir de los sarrianos en la romería de Os Remedios, la fiesta de campo con más tradición del municipio, la cual se recuperó este año sin restricciones tras el parón obligado por la pandemia.

Multitud de personas acudieron a la cita en los alrededores de la capilla del Alto de Cesar, hasta donde se desplazaron desde primera hora de la mañana, muchas de ellas caminando.

Un momento de la Romería dos Remedios. VILA

La Virgen de Os Remedios volvió a salir en procesión desde el santuario hasta el campo de la fiesta, donde se ofició la misa mayor, con retraso sobre el horario previsto al demorarse la instalación del palco.

Un momento de la romería de Os Remedios. VILA

Los fieles siguieron con devoción los oficios religiosos y encendieron velas junto al santuario mientras la música y la sesión vermú protagonizaban la parte más lúdica, con la orquesta La Favorita y grupos de vecinos tocando y bailando.

Aunque las previsiones climatológicas en principio no eran buenas, el tiempo acompañó durante la jornada, en la que pandillas de amigos y familiares organizaron meriendas campestres en las proximidades de la capilla, en una imagen que no se veía desde hacía dos años.

Un momento de la Romería. VILA

Muchos jóvenes encargaron camisetas con diseños específicos para la ocasión, en una jornada de fiesta local en la que también estuvieron muy concurridos los puestos de pulpo. Un dispositivo con Policía Local, Guardia Civil y Protección Civil, entre otros efectivos, veló por la seguridad del evento, que continuó por la tarde con el concierto de María do Ceo y, de noche, con la música de La Favorita y Cinema.

Los actos en honor a la Virgen de Os Remedios, organizados por los vecinos de la parroquia de Cesar, continuarán hoy. Habrá de nuevo misa mayor a las 13.00 horas, sesión vermú con Tokio y verbena a partir de las 22.00 con la misma orquesta y Cordosom.

RiBEIRA SACRA. Chantada fue fiel a su cita con la Virxe do Faro. Cientos de personas se dieron cita en la cima del monte en una jornada muy especial. El festivo local llenó de gente el entorno de la ermita, vació el casco urbano y retrasó un día el regreso de los más pequeños a las clases.

El obispo de Lugo, Alfonso Carrasco Rouco, oficiando misa. MIGUEL PIÑEIRO

Es tradición que los devotos suban la denominada Costa da Virxe hasta llegar al santuario. Lo hacen de todas las formas. Hay quien lo hace en bicicleta o corriendo, pero lo frecuente es ir a pie. Algunos apuestan por descalzarse para caminar y los más fieles ascienden incluso de rodillas, una de las imágenes más curiosas que deja cada año esta romería.

Una mujer camina de rodillas en la romería del Faro. MIGUEL PIÑEIRO

Hubo misas durante todo el día. La solemne de las 13.00 horas la ofició el obispo de Lugo, Alfonso Carrasco Rouco. A sus pies, una explanada con un buen número de devotos, pero no tantos como otros años, como coincidían muchos al llegar al lugar. "Outras veces non había nin onde aparcar e hoxe non tivemos moitos problemas", dijo una vecina.

Aun así, las estampas de la romería de O Faro fueron las habituales antes de la irrupción del covid. Al contrario que el año pasado, marcado por las restricciones, esta vez sí fue posible acercarse a la Virgen y tocarla. A sus pies, los feligreses pusieron velas para ver cumplidas sus plegarias.

También tuvieron romería en Cadeiras. Esta parroquia de Sober vivió su día grande con la subida de la Virgen desde el santuario de Pinol, adonde fue bajada la semana pasada, para comenzar la Novena.

Cientos de personas rindieron culto a la Virgen en O Cebreiro. EP

En Quiroga tuvo lugar la romería de la Virgen de Os Remedios. Tras dos años participaron sus figuras más emblemáticas, el Meco y las Pampórnigas. El primero, vestido todo de rojo y con una máscara de madera, portó de nuevo su bastón de toxos, con el que, finalizada la procesión y mientras en el templo se celebra la misa, persigue y pincha a aquellos que intentan coger las monedas y billetes que otros tiran en el atrio.

Precesión en A Ermida, con el Meco y las Pampórnigas. CARLOS JULIO GONZÁLEZ

El acto se repite este viernes a partir de las 13.00 horas. El jueves ya congregó a cientos de personas de todas las edades, entre ellos muchos niños que asistían por primera vez a esta celebración. Hubo risas y muchas carreras y sustos, especialmente cuando alguno de los presentes veía los toxos que porta el Meco más cerca de la cuenta. Frases como "Toma, Meco!" o "Meco, aquí hai cartos!" volvieron a escucharse en A Ermida después de dos años de parón por la pandemia.

A MARIÑA. En Conforto (A Pontenova) las ofrendas a Nosa Señora se sucedieron durante la mañana, tanto en el interior de la iglesia, con misas desde las 9.00, como en la fuente y cavidad que alberga la imagen de la Virgen. El número de romeros ha descendido con respecto a los de hace unas décadas, pero todavía el santuario tiene fieles que nunca fallan. El jueves hubo procesión y volverá a haberla mañana tras la misa solemne pero en Conforto los vecinos tienen hoy sesión vermú, churrascada y verbena. También este viernes será día grande de la patrona, y festivo local, en O Oito de O Valadouro, con celebraciones en la Praza de Santa María, esta vez, con sesión vermú larga con Salsarena.