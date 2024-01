Dicionario do galego no Bierzo: un sentir tecido entre liñas

O GALEGO cruzou océanos chegando ata Brasil, México, Cuba... E tamén cruzou A Montaña para aparecer en Carracedelo, un municipio leonés próximo á fronteira co Courel. Foi alí onde Sara Rodríguez decidiu tecer ese fío invisible que conecta casteláns e galaicos nas liñas do primeiro Dicionario galego do Bierzo, que presentará este martes no IES Lucus Augusti da capital lucense.

O que pouco podería imaxinar esta rapaza de tan só 23 anos é que acudir a unha conferencia de Carlos Xesús Varela Aenlle, autor do Dicionario do galego de Asturias, cambiaría o rumbo da súa vida. "Resultoume tan interesante o seu traballo que comecei a preguntarme se a iniciativa podería trasladarse tamén ao galego que se fala no Bierzo", explica.

Sara púxose entón mans á obra e decidiu materializar o proxecto a través do TFG para o grao de Tradución e Interpretación que estudaba en Vigo. "Metinme de cheo na biblioteca e comecei a investigar toda a bibliografía que tiña a man: atlas, glosarios, obras lexicográficas... Gustaríame ter feito un maior traballo de campo, pero non me foi posible", explica a rapaza.

Aínda que nun primeiro momento lle resultou complexo atopar os profesores que a puidesen axudar a levar a cabo a idea, pronto deu con Xosé Henrique Costas, estudoso do galego fóra da comunidade. Foi él quen, marabillado co traballo da berciana, decidiu presentalo ao servizo de publicacións da Universidade de Vigo, que decidiu darlle forma de libro.

Así, no mes de outubro do pasado ano viu a luz o primeiro Dicionario galego do Bierzo, un volume conformado por 15.000 termos coa súa definición, sinónimos e variantes que non puido ter unha mellor acollida: a primera edición con 150 exemplares vén de esgotarse e a segunda está a piques de saír do prelo. "Ver o meu traballo plasmado no papel foi, quizais, do máis gratificante", di Sara.

Un proxecto que presentará ante o público lucense este martes a partir das 20.00 horas no IES Lucus Augusti. "Para min é moi importante que a xente de Galicia sinta ese interese cara á obra. Non podo estar máis agradecida", asegura a berciana.

Unha vida en galego

A Sara, o agarimo pola lingua das terras galaicas vénlle do berce. A súa avoa –castelá de pura cepa– falou galego durante toda a súa vida, algo que callou moi fondo na rapaza de Carracedelo. "O meu amor polo galego é infinito. Se algún día teño fillos, quero educalos neste idioma", asegura.

Por iso, cando na adolescencia tivo a posibilidade de cursar materias nesta lingua, non o dubidou. "Quixen continuar os meus estudos en galego no bacharelato, pero neste nivel só podía facerse de forma extracurricular", asegura a moza, mentres expresa o gran pesar de moitos rapaces bercianos que reclaman unha "maior protección desta lingua" na ensinanza da comarca.

Sara despídese, como non, facendo un respaso polos termos galegos que máis lle gustan: a xeada coa que se esperta moitos días ou o espeluxado que tanto repetía a súa avoa. Desde logo, non cabe dúbida de que o galego soa moi ben cando é pronunciado por uns beizos que saben como aprecialo.