Velatorios sin abrazos ni besos y cortejos fúnebres con 20 personas como máximo

La Xunta publicó este jueves en el Diario Oficial de Galicia (DOG) una nueva orden relativa al tratamiento de cadáveres de personas que han fallecido a causa del coronavirus, y en la que introduce nuevos límites para sus velatorios y comitivas de despedida, con el fin de evitar al máximo las posibilidades de contagio.

Entre las nuevas medidas se limita aún más —hasta ahora se había restringido el aforo en los tanatorios a un tercio y a 25 los acompañantes de los cortejos fúnebres— la actividad de vela de cadáveres sea cual sea la causa del fallecimiento, reduciéndose a un máximo de 20 personas, aunque se sigue permitiendo tanto en establecimientos públicos, como privados y también en el domicilio particular.

La orden también determina que se evitará en todo momento la reunión de más de ocho personas por cada sala de vela en el interior de los tanatorios, respetando "inexcusablemente" una distancia mínima de dos metros entre cada uno de los asistentes.

Dentro de las restricciones, la orden impide acceder a estos edificios a las personas que presenten "síntomas respiratorios de calquera clase", al mismo tiempo que se introduce la obligación de "lavar as mans con auga e xabón ou con solución desinfectante con carácter previo ao acceso". Además, las personas presentes en el tanatorio deberán abstenerse de manifestar sus condolencias "con calquera práctica que implique contacto físico (apertas, bicos ou apertas de mans)".

También se decreta el aplazamiento de las ceremonias de culto religiosas o ceremonias civiles fúnebres, una medida que se complementa con el cierre del servicio de cafetería o restauración asociado a un establecimiento fúnebre. Entre las medidas, la Xunta también determina la suspensión de realización de actividades de tanatopraxia (embalsamiento y conservación temporal), incluyendo la tanatoestética; y ratifica la posibilidad de realizar entierros o incineraciones express, "mediante a cal se permite que se leven a cabo este tipo de trámites sen esixir que transcorra un período mínimo de 24 horas dende o falecemento".

En este sentido, el gerente del tanatorio As Gándaras de Lugo, Jorge Balado, explica que estas medidas persiguen "un fin común, que é evitar a propagación do virus". El responsable del centro lucense asegura que, hasta el momento, disponen de las Epis necesarias para realizar su trabajo, "se ben é certo que igual non os temos na mesma proporción que deberíamos telos".

Balado considera la situación "especial, complexa e moi distante do que estamos acostumados nesta zona xeográfica", pero apunta que las familias "atenden o novo protocolo, están moi receptivas e concienciadas".