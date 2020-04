La construcción vuelve al trabajo con "normalidad" en la provincia de Lugo

Muchas empresas de la construcción volvieron al trabajo este martes en la provincia de Lugo, después de que el lunes fuese festivo por convenio para este sector y algunas no retomasen la actividad por este motivo. La Asociación Provincial de Empresas de la Construcción de Lugo (Apec) destaca la "normalidad" en el retorno.

El gerente de la entidad, Eugenio Corral, explica que desde el lunes estuvieron trabajando para asesorar a todos sus asociados en si podían o no volver al trabajo. Y es que, atendiendo a una resolución publicada en el Boe, "donde no se puede trabajar es en las zonas de tránsito de los edificios", lo que permite --según Corral-- "trabajar en pisos que no estén habitados".

El gerente de la Apec explica también que "la zona de trabajo tiene que estar ocupada por únicamente trabajadores de la construcción". La asociación llegó a llamar a la Policía Local de Lugo para saber si los trabajadores podían realizar su actividad "y la respuesta fue positiva", a fin de evitar cualquier problema en forma de multa para los trabajadores.

La jornada del martes, según Eugenio Corral, "transcurre con normalidad y sin incidentes". Como explica la asociación, aunque el lunes era festivo para el sector, muchas empresas pidieron, tras un acuerdo con los trabajadores, "poder trabajar" para ir recuperando horas de trabajo después del permiso retribuido decretado por el Gobierno.