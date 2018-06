Satse denuncia el cierre de 154 camas en hospitales de Lugo este verano

El Sindicato de Enfermería (Satse) ha denunciado que "más de 900 camas se cerrarán este verano en los distintos centros sanitarios de Galicia", según sus estimaciones, como consecuencia de los "recortes estivales", que "también supondrán menos servicios y profesionales para atender a los ciudadanos". El número que se cerrará en Lugo asciende hasta las 154.

"El número estimado de cierre de camas por provincia y áreas deja al Área de Santiago con la que más camas cerrará este verano con 172, según los datos ofrecidos por la gerencia", sostiene Satse. Mientras, A Coruña "es la segunda área con mayor número de camas cerradas, aunque la cifra podría ser todavía mayor". En el área viguesa, el número de camas cerradas llega hasta las 160. Mientras, Pontevedra tiene previsto cerrar 112, Ourense 64 y Ferrol 46, ha concretado el sindicato.

Satse Galicia ha destacado, en un comunicado de prensa, "que el cierre de camas conlleva, entre otras graves consecuencias, el aumento de las listas de espera, tanto médicas como quirúrgicas, paralización de las pruebas diagnósticas, las altas de forma precipitada, y el amontonamiento de pacientes en urgencias, obligando a los profesionales a atenderlos en zonas no habilitadas para ello, como los pasillos".

"Y de no ser así abrir de forma precipitada servicios que no suelen estar equipados y, mucho menos, con personal sanitario, el cual está desplazado en otro servicio o centro", ha señalado el sindicato. Asimismo, según el Sindicato de Enfermería, el cierre de camas en los centros hospitalarios "aumenta el índice de enfermos desplazados que no son atendidos en la unidad correspondiente a su patología, y que, por tanto, son vistos por profesionales que no son los habituales".

Los datos recopilados por la organización sindical en todos los servicios autonómicos de salud concluyen que "se cerrarán, al menos, 900 camas, teniendo la seguridad de que son más, ya que la opacidad de algunas direcciones y gerencias ha provocado que no se faciliten las cifras correspondientes a algunos centros", ha subrayado.

MENOS PERSONAL. Además del cierre de camas, Satse denuncia que "los centros hospitalarios cuentan con un menor número de profesionales, al no sustituirse convenientemente a las personas que se van de vacaciones".

"La situación varía, según las provincias, pero los porcentajes de contratación de suplencias en Enfermería van desde el 30 al 75 por ciento", ha abundado. "Si las plantillas ya están bajo mínimos, la escasez de sustituciones durante el verano hace mucho más difícil la atención sanitaria a los ciudadanos, que si sale adelante es por el esfuerzo de los profesionales", apunta el Sindicato de Enfermería.

Para Satse, si bien es cierto que durante el verano se reduce la actividad quirúrgica y la presión asistencial, "esta disminución no es ni mucho menos proporcional a la eliminación de los recursos y servicios que se establecen desde las administraciones", ha concretado, para sentenciar que "la planificación del periodo estival obedece únicamente al deseo de los gestores de ahorrarse dinero sin preocuparse por la calidad asistencial".