Las localidades de Sarria y Vilalba fueron este domingo las protagonistas de los últimos coletazos de un Entroido que sacó a la calle a decenas de personas y que destacó por el buen humor y la originalidad de las propuestas.

En Sarria el desfile se aplazó hasta este domingo debido a que el domingo anterior se celebró la vuelta ciclista a Galicia O Gran Camiño, que también llenó de público la localidad. La esperada fiesta de Carnaval no se quedó atrás y fueron más de 400 los participantes en carrozas y comparsas que pusieron color y música desde la estación de tren hasta la Praza da Vila, concentrando a numerosas personas a su paso por el bulevar de Calvo Sotelo, la calle Diego Pazos o el cruce de A Avenida.

Los tambores de Tambukda encabezaron un desfile con una veintena de grupos, que finalmente se repartieron 3.260 euros.

Los integrantes de Los Revoltosos, todo un clásico en el carnaval sarriano, se llevaron el primer premio en la categoría de carrozas de adultos con sus particulares Elvis, con coche de lujo incluido.

La mejor comparsa de adultos fue la de Xeración Dragon Ball, seguida de Los payasos de la resistencia. En cuanto a las comparsas infantiles ganaron Sete ferreñas y Adiante a Pascua (con 120 miembros, que la convirtieron en la más numerosa), esta última en la categoría de colegios o asociaciones de Sarria.

También hubo premios para As ninfas da chaira lucense (mejor trío adultos), As cuñadas de ouro (pareja), La bruja a que te pincho (individual), As damiñas enfloradas e o seu mouchiño (trío menores), La tortuga (pareja infantil) y Armadillo (individual niños). El jurado, formado por miembros de las asociaciones Peleriños, Meigas e Tragos, Sarricanta y Aces, concedió un accésit a El pirata por ser el participante más animado. Además, se entregaron galardones a carrozas y comparsas de fuera de la comarca, que recayaron en Non hai fronteiras no espacio y A chegada da raíña Isabel en Sarria, respectivamente.

TERRA CHÁ. Dos años después, y con varios días de retraso respecto a la fecha inicial prevista (el martes de Entroido), a causa del mal tiempo, las principales calles de Vilalba volvieron a acoger el desfile de Carnaval, en el que el Concello repartió casi 4.000 euros.

Desfile del Entroido de Vilalba. IGLESIA

Pese a que la participación fue menor con respecto a otros años, más de 200 personas desafiaron a una tarde tormentosa en la que por un momento la lluvia hizo acto de aparición a la mitad del recorrido. Aún así, el agua no deslució la fiesta y las 14 propuestas hicieron las delicias del público.

En la competición infantil, La princesa de las mariposas ganó en individual, mientras que en parejas La calma y la tempestad fue primera y Calimero y Priscila, segunda. En comparsas, el primer premio, dotado con 350 euros, fue para Era unha vez; el segundo, de 250, para O castelo dos Pequechás; y el tercero, de 180, para Ratatouille ao queixo San Simón. En el apartado de adultos, la competición individual quedó desierta y en la de parejas solo hubo una propuesta, Po máis íntimo: Carnaval, que se hizo con los 140 euros del primer premio. Las comparsas ofrecieron un espectáculo que le puso muy difícil al jurado su deliberación. La primera clasificada fue finalmente Os Argalleiros, que se llevaron un premio de 700 euros. Na Chaira non hai fronteiras recibió los 500 euros del segundo galardón y Micos completó el podio y se llevó 400. Tribu Musdama y Os tres porquiños lograron el cuarto y quinto puesto respectivamente, dotados con 300 y 200 euros.

La organización otorgó otros 200 euros a las propuestas más original, que recayó en Na Chaira non hai fronteiras, y más simpática, que fue Micos. También hubo dos premios a la participación, dotados con 100 euros cada uno, para Paola e os muñeconetes y Primaveira.