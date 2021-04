Santos reabre viejas heridas del PSOE con un ataque frontal contra Tomé

Las heridas provocadas por las fricciones de Álvaro Santos con el presidente de la Diputación, José Tomé, y con la dirección gallega del PSOE siguen vivas dos años después de que Gonzalo Caballero le descabezase como secretario provincial de los socialistas lucenses al apoyar la candidatura de la burelesa Patricia Otero. "Non me representa, nin como lucense, nin como militante do PSOE", asegura el concejal de urbanismo de Lugo, que lanza en su página de Facebook duras críticas a Tomé por sus desafortunados comentarios que denostaban la vestimenta de la presidenta de los populares lucenses, Elena Candia, en una protesta de políticos de su partido ante el Pazo de San Marcos.

El tono de las afirmaciones escritas por Santos evidencian una abierta animadversión hacia los políticos que en su día provocaron su caída. El edil arremete contra el mandatario provincial y rebate las disculpas expresadas por Tomé, quien afirmó que "non quixo ofender" a Candia en ningún momento. Álvaro Santos sostiene que las palabras del presidente de la Diputación "non están descontextualizadas. Están illadas dunha comparecencia, pero conforman unha manifestación completa".

El concejal lucense, que mantuvo un pulso con Gonzalo Caballero en la elaboración de las candidaturas al Congreso por Lugo, en marzo de 2019, también lanza sus dardos al secretario general del PSdeG, que entonces impuso a Ana Prieto como cabeza de lista frente a Sonsoles López Izquierdo. "Xa dixo que non pasaba nada, algo previsible pois impulsou o cambio de rumbo persoalmente", apuntó Santos al analizar la postura del dirigente socialista en esta polémica en la que se vio envuelto José Tomé y a la que se mantuvo ajeno el líder del PSdeG. El concejal crítico opina que la dirección socialista gallega no apercibirá al presidente provincial y alcalde de Monforte por sus manifestaciones.

Tras el cese de Santos como secretario del PSOE provincial, Tomé sustituyó al frente de la Diputación al también socialista Darío Campos, valedor de Santos, y este no repitió como diputado.

ACTITUD BELIGERANTE. Tras su caída en desgracia, Álvaro Santos ya mantuvo una actitud beligerante contra Gonzalo Caballero en otra ocasión. Tras los malos resultados de las elecciones autonómicas de julio de 2020 no dudó en invitarle a dimitir. Ahora aprovecha esta nuevo debate para atacar a sus jefes políticos y, sin embargo, rivales, aunque con ello se sume a las manifestaciones efectuadas por el PPdeG en el mismo sentido.

Álvaro Santos no ahorra calificativos en su acerada censura a José Tomé. "O comentario non é desafortunado, é soez, irrespetuoso e inaceptable de quen representa unha institución en nome dunha organización política abandeirada da igualdade, respeto e dignificación da muller", arguye.

Pese a ello, el concejal lucense intuye que "entre imposicións de disciplinas e intereses, todo se calará e xustificará, pero nin iso nin unhas mediocres e hipócritas desculpas corrixen este acto de desprestixio institucional e misóxino".

Queda la duda de si la verdadera intención de Álvaro Santos al lanzarse a esta confrontación es únicamente efectuar una defensa de los derechos de la mujer o si su interés era atacar a sus compañeros de partido y ahondar en la división del PSdeG.