El secretario provincial del PSOE en Lugo y portavoz del gobierno de la diputación, Álvaro Santos, ha instado al líder del PSdeG, Gonzalo Caballero, a explicar los motivos por los que cree que la diputación necesita un cambio de "rumbo".

Así se ha pronunciado después de que el jefe de filas del PSdeG apelase el jueves a "poner las prioridades" a disposición de la organización para que ésta "busque la mejor fórmula para abrir nuevos tiempos" en un contexto en el que tanto el actual presidente de la institución, Darío Campos, como el alcalde de Monforte, José Tomé, se han postulado para dirigir el ente.

Al respecto, Álvaro Santos ha emplazado a Gonzalo Caballero a explicar "qué hay que cambiar". "Porque el rumbo que tenemos aquí es un rumbo con dos residencias para mayores abiertas, con otras próximas a abrir, otras como Pedrafita que va a abrir en las próximas semanas y no sabemos sí ese es el rumbo que hay que cambiar", ha manifestado.

Asimismo, ha puesto en valor el servicio de teleasistencia gratuita para 1.600 usuarios en la provincia "fruto de la gestión del gobierno provincial. "No sé si habrá que cambiar ese rumbo también", se ha preguntado.

En esta línea, ha asegurado que la diputación que "fue pionera" y "arrastró al resto de las diputaciones de Galicia, excepto Ourense, a la provincialización de los parques de bomberos". "No sé si habrá que cambiar el rumbo de cientos y cientos de kilómetros aglomerados de carreteras provinciales, no sé si hay que cambiar el rumbo del centro de Recría (en Castro de Rei) que es pionero no solo en Galicia sino en toda España y que es público. No sé si habrá que cambiar el rumbo de la diputación que genera más de dos mil puestos de trabajo en los últimos años a través de planes de empleo", ha añadido.

De este modo, ha asegurado que el actual presidente, Darío Campos, "tiene mucho de lo que presumir, mucho de lo que hablar y mucho que poner en valor". "Y ello pese a una situación política extremadamente compleja, en la que si hubo anomalías pero que no las provocó Darío Campos", ha manifestado para asegurar que "todo lo demás son perchas para trajes que se están cosiendo".

Dicho esto ha subrayado, una vez más, que respalda a Darío Campos en la carrera abierta por presidir la diputación. "Yo lo dije desde el principio, aquello que está estabilizado debe continuar con normalidad", ha indicado.

Al respecto, ha asegurado que para el PSOE en la provincia de Lugo "lo mejor es que el presidente de la diputación siga siendo Darío Campos". "Me creerán o no, llevo diciendo cuatro años que yo no aspiraba y tuvo que llegar este momento para darse cuenta la gente que yo no aspiraba a presidir la diputación en el sitio de Darío Campos", ha apuntado.

CONSTITUCIÓN DE AYUNTAMIENTOS. Por otra parte, Álvaro Santos ha considerado que "no" se producirán sorpresas en la constitución de las corporaciones municipales en la provincia este sábado. Con todo, en A Fonsagrada el BNG ha condicionado su apoyo al PSOE a que no repita el alcalde en funciones Argelio Fernández.

Sobre este caso, Santos ha vuelto a proclamar que éste cuenta con el respaldo del partido. Con todo, ha advertido de que si el Bloque no se "escandaliza" por no apoyar al PSOE, que "tampoco se escandalice" si se da el caso en Barreiros o Muras (donde los nacionalistas dependen del PSOE).