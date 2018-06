Santos anuncia consecuencias penales si Martínez sigue al frente de Suplusa

La sentencia emitida esta semana por la Audiencia Provincial —que invalida los cambios estatutarios de Suplusa que posibilitaron que Manuel Martínez saliese elegido presidente— ha recrudecido aún más el enfrentamiento en la Diputación de Lugo. El gobierno provincial fue más allá el viernes al anunciar responsabilidades penales para todo aquel que, con vinculaciones en Suplusa, "exerza, impulse ou contribúa actuacións" en la sociedad tras el fallo.

El portavoz del gobierno, Álvaro Santos, se mostró tajante al afirmar que la sentencia es ejecutiva, de modo que el regidor de Becerreá ya no podría ejercer como presidente de esta empresa pública. "Pedimos polo ben da institución que se absteñan as persoas que teñan a ousadía de contravir esta sentenza, porque non imos consentir máis irregularidades", advirtió. Desde el gobierno provincial aseguraron que la resolución de la Audiencia anula los acuerdos adoptados a partir del cambio estatutario y deja a la entidad "sen órganos de direción". Por ello avanzaron que a partir del lunes el presidente provincial, Darío Campos, anunciará medidas para tomar las riendas y "regularizar" la situación del ente público.

Diferentes lecturas. Mientras, PP y Martínez volvieron a insistir en que el fallo viene motivado por un "defecto de forma" en la convocatoria de la junta en la que se aprobó el cambio en los estatutos. El alcalde de Becerreá avanzó que convocará al consejo para subsanar esas deficiencias y revalidar los acuerdos. Al mismo tiempo anunció un recurso de casación porque entiende que ese defecto de forma se vino produciendo "desde 2003" en todas las convocatorias del consejo de administración de Suplusa. A este respecto, Santos advirtió que este posible recurso tendría que presentarlo la portavoz popular, Elena Candia, "que foi quen se habilitou para defender á sociedade na modificación estatutaria".

En todo caso, tanto Martínez como PP recalcaron que si hubo alguna irregularidad, fue cometida por el presidente de la Diputación, Darío Campos, que también lo era entonces de Suplusa, porque "non cumpriu coa súa obrigación de convocar a xunta da empresa pública en prazo" y, por lo tanto, se hizo de forma automática por la Ley de Bases de Régimen Local.

Junta de Gobierno. La Diputación aprobó el viernes en junta de gobierno una partida de 3,9 millones de euros para mejorar 71 kilómetros en 27 viales, y dedicará otros 360.700 euros a rozar carreteras provinciales de una treintena de concellos. Salió adelante, además, el convenio para construir en Portomarín un centro de día y 13 pisos tutelados.